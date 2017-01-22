"الزراعة": تطوير 9 محطات بحثية بسيناء وتوشكى لتنمية المناطق الحدودية

كتب عز النوبى

قال الدكتور نعيم مصيلحى، رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، إن هناك 9 محطات بحثية تتبع المركز، تعمل على تنمية المناطق الحدودية بسيناء وتوشكى وحلايب وشلاتين، منها محطة بحوث الشيخ زويد التى تعمل على تجميع الأصول الوراثية لأصناف اللوز، وبها صوبة تضم 10 آلاف شتلة لوز، مختلفة الأعمار، ومعدة لتطعيمها فى الموسم الشتوى الحالى، وتضم شتلات التشجير ونباتات الزينة بعدد 2000 شتلة.

وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من مهام محطة بحوث الشيخ زويد، إجراء عدد 12 بحثا وتجربة علمية فى مجال تقييم بعض الأصول الوراثية من الخوخ والرمان والزيتون واللوز، وتحسين الممارسات الزراعية لها، وتحسين إنتاجية النباتات الطبية والعطرية مثل المورينجا والزعتر تحت ظروف الملوحة والجفاف، ويتم إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعامل وبنك الجينات للنباتات البرية، وآبار المياه الجوفية.

وأوضح نعيم مصيلحى، أن محطة بحوث المغارة، تعمل على زراعة عدد 5 أفدنة جوجوبا من أصناف عالية الإنتاج، وتنفيذ البرنامج المتكامل للنهوض بأشجار الفاكهة عالية الجودة والإنتاجية مثل العنب والرمان واللوز، وإجراء عدد 16 بحثا ودراسة علمية فى مجال تحسين الممارسات الزراعية تحت ظروف الجفاف والملوحة وتقييم زراعات الجوجوبا والتصنيع الغذائى، حيث تم الانتهاء من تجديد وصيانة مبنى الإدارة القديم بالمحطة، وإحلال وتجديد شبكات الرى، وإنشاء مظلة جديدة لقطاع الحركة والورش بالمحطة، وتجهيز معمل ومكبس هيدورليكى لاستخلاص زيت الجوجوبا لزوم إجراء البحوث والدراسات.

وتابع مصيلحى، أن محطة بحوث بالوظة بشمال سيناء، تم زراعة مساحة 30 فدانا بأشجار متنوعة (مانجو – موالح – زيتون – رمان – خوخ )، وزراعة 200 فسيلة نخل بنت جورة على جانبى الطريق الرئيسى للمحطة، وزراعة 125 فسيلة نخيل بارحى (زراعة أنسجة) بالمحطة، وزراعة 5 أفدنة بالزيتون، و5 أفدنة بالرمان، و4 أفدنة من الخوخ وذلك لزوم إجراء البحوث والدراسات تحت ظروف الكثبان الرملية.

كما تم إجراء عدد 12 بحث وتجربة علمية فى مجالات تثبيت الكثبان الرملية وتحسين الممارسات الزراعية تحت ظروف المتغيرات المناخية، وتركيب خط مياه رئيسى بطول 2 كم بقطر 8"، 6"وعليه تفرعات جانبية كل 120 م وخطوط تحت رئيسية قطر 5" وتركيب موتور سحب بقدرة "60 حصانا" يعمل بالكهرباء وطلمبة تعمل بالسولار والصيانة الدورية للفلاتر الرئيسية، وذلك لزوم تشغيل شبكة الرى بالتنقيط وترشيد مياه الرى، وإضافة شبكات رى جديدة تحت رئيسية وفرعية لمساحة 40 فدانا .

وأكد رئيس بحوث الصحراء، أن محطة بحوث القنطرة شرق، تم زراعة مساحة 30 فدان شعير وزراعات مستديمة مثل الرمان والزيتون والنخل والجوفة والتين، وتنفيذ عدد 4 بحوث فى مجال تحسين إنتاجية بعض المحاصيل الحقلية تحت ظروف شبة جزيرة سيناء (القمح – الشعير) وتم استكمال مبنى الحظائر بالمحطة وأصبح جاهز لاستقبال الحيوانات، وصيانة وتشطيب المبنى الإدارى والحمامات الخاصة باستراحات العاملين بالمحطة، وتم تركيب وزراعة عدد 2 صوبة بالخضر .

وأشار مصيلحى إلى أن محطة رأس سدر جنوب سيناء، تم زراعة مساحة 7 أفدنة شعير تستخدم لتوفير الأعلاف المركزة والخشنة لوحدة بحوث الإنتاج الحيوانى والدواجن بالمحطة، زراعة عدد 1 فدان دخن علاف للإنتاج الحيوانى، الاهتمام بالزراعات المستديمة مثل الزيتون، وتنفيذ عدد 24 بحث وتجربة علمية فى مجالات تحسين العمليات الزراعية تحت ظروف الاجهاد الملحى، تطوير نظم الرى بالمياه المالحة المعالجة، تحسين إنتاجية الدواجن تحت ظروف الإجهاد الحرارى، الانتهاء من عمليات التجديد والصيانة للمبنى الإدارى وقاعات التدريب وشبكة المياه ومد شبكة الرى لزراعة 9 أفدنة وتطوير، وتجميل المدخل الرئيسى للمحطة بطول 320 م، وإنشاء مظلة لحماية الآلات والمعدات بالمحطة.

وأردف أن محطة بحوث الوادى الجديد، تعمل على تطوير نظم الرى الحقلى بالمحطة لمساحة 15 فدانا، وتم تدعيم المحطة بالآلات وعدد 1 جرار ومعدات زراعية متنوعة، عمل مظلة لحماية الالات من العوامل الجوية، إجراء عدد 6 بحوث تجارب علمية فى مجالات أقلمة الأنواع النباتية لارتفاع درجة الحرارة وتحسين الممارسات الزراعية تحت ظروف الإجهاد الحرارى والتغيرات المناخية، تم إنشاء طريق رئيسى يخدم المحطة، إنشاء خزان أرضى بحجم 900 م3، إنشاء حوض بسعة 5 م3، تركيب شبكات الرى (الرش – التنقيط) وتغيير رشاشات الخطوط الرئيسية وخراطيم التنقيط كما تم ردم مساحة 2 فدان بالمحطة بالرمل بإجمالى 500 م3 لتحسين الخواص الطبيعية للتربة.

وفيما يخص محطة بحوث حلايب وشلاتين، أعلن "مصيلحى" إدخال سلالات الأغنام والماعز لها، التى تتحمل الحرارة العالية ودراسة مدى تأقلمها مع ظروف الشلاتين، إنشاء 5 صوب للخضر، وتشغيل وحدات استنبات الشعير التابعة لمشروعات الخدمة الوطنية، التعاون مع جهاز مشروعات التنمية الزراعية بالبحر الأحمر لتقديم الخبرة الفنية فى المشروعات الجارى تنقيذها بوادى حوضين ووادى الديف ووادى أبو سعفة، النشاط الرعوى والتغذية التكميلية على الأداء الغذائى والإنتاجى للمجترات الصغيرة تحت ظروف المناطق الجافة بمنطقة حدربة، تشطيب المبنى الإدارى بشلاتين وإنشاء مبنى إدارى بحلايب، تنفيذ بئر يعمل بالطاقة الشمسية بمزرعة المحطة بالشلاتين .

ولفت إلى أن محطة بحوث توشكى، تعمل على تنفيذ عدد 5 بحوث فى مجال القمح وفول الصويا وبعض محاصيل الخضر، تركيب وحدات إنارة باستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل آبار الرى لإنارة الاستراحات، واستكمال المدخل الرئيسى والبوابات الرئيسية والمبنى الإدارى ومبنى المخازن بالمحطة .

وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه بناء على تعليمات الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، تم التوسع فى محطة بحوث سيوة، فى مزرعة الأمهات لأصناف بلح زغلول والكرامت المهدد بالانقراض، الذى تم إدخاله حديثا بالواحة عن طريق زراعة الأنسجة حيث تم تنفيذ عدد 20 بحثا تحت ظروف الإجهاد البيئى والكثبان الرملية وإعادة تأهيل الأراضى القديمة المهملة وخفض منسوب الماء الأرضى بالواحة، استكمال البنية التحتية (الطرق - المشايات – المبانى)، والزراعات المستديمة للنخيل والزيتون وذلك بنسبة 70%، وإدخال سلالات جديدة من البط والدواجن مثل دقى 4 والبط المسكوفى وأقلمتها تحت ظروف الواحة.