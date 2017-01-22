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أبوهشيمة: بروتوكول مع التعاون الدولى بـ120 مليون جنيه لإعمار القرى الفقيرة

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أبوهشيمة: بروتوكول مع التعاون الدولى بـ120 مليون جنيه لإعمار القرى الفقيرة أبوهشيمة: بروتوكول مع التعاون الدولى بـ120 مليون جنيه لإعمار القرى الفقيرة

>كتب: إسلام سعيد

كشف رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، ومنسق مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا،أن البروتوكول الموقع مع وزارة التعاون الدولى بقيمة 120 مليون جنيها، وستقوم الوزارة بزيادة المبلغ.

 

ولفت خلال توقيع االبروتوكول اليوم الأحد، مع وزارة التعاون الدولى، أن هناك معايير معينه لاختيار القرى الفقيرة من خلال جمعية الأورمان، ولكن مع دخول كشريك سيكون الاختيار بصورة مختلفة ، موضحا أن الفترة الماضية كان هناك تركيز على الصعيد وشمال سيناء، وحاليا يتم التوجه إلى بورسعيد ومحافظات أخرى.

 

من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى،  فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مع مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا ، إنه سيتم التواصل مع كل القرى فى الصعيد والدلتا وفقا لجدول زمنى، موضحة أنه كلما تم ضخ مبالغ أكبر، يتم إنجاز المهام فى أقرب وقت، والحكومة حريصة على أن يقوم المجتمع المدنى بتنفيذ التنمية فى القرى الفقيرة.

وقال حسام القبانى رئيس جمعية الاورمان ، إن القرى الفقيرة مشكلة كبيرة تحتاج تضافر جهود القطاع الخاص والحكومة، موجها الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على مساعيه لافتتاح إعمار أكبر عدد من القرى الفقيرة. 

 

وأضاف خلال توقيع برتوكول مع مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا مع وزارة التعاون الدولى، أن جميع القرى التي يتم افتتاحها مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يتم فرشها بشكل كامل حتى بالأجهزة الكهربائية والستائر والسجاد، والقرية تتكلف من 700 إلى مليون جنيه.

 

 


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مصر 365

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