نائب وزير الإسكان للتطوير يصل بورسعيد لزيارة مشاريع العشوائيات

بورسعيد - محمد عزام

وصل منذ قليل، الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات إلى محافظة بورسعيد، لبدء جولته التى يقوم فيها بزيارات ميدانية للمشاريع التى تم تخصيصها للمناطق العشوائية، والتى تأتى فى إطار الاستعداد لإعلان المحافظة خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، وكان فى استقباله المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد فور وصوله.

جاء ذلك وسط حالة من الاستنفار الأمنى من قبل قوات مديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء زكى صلاح؛ حيث تم تأمين المحافظة وعمل الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة، وجابت القولات الأمنية الشوارع بحثا عن أى عناصر إجرامية.

كان نائب وزير الإسكان قد قام فى نوفمبر الماضى بوضع حجر الأساس لإنشاء 43 عمارة سكنية توفر 860 وحدة سكنية لنقل وتسكين مناطق عزب ( هاجوج والإصلاح والجناين) العشوائية غير الآمنة بحى الجنوب بمحافظة بورسعيد والموجودين على ضفة المجرى الملاحى لقناة السويس، وذلك بتكلفة تقديرية بمبلغ وقدره 160 مليون جنيه.

كما تفقد كافة مشروعات تطوير المناطق والأسواق العشوائية بالمحافظة، ومن ضمنها مشروع تطوير منطقة القابوطى بمرحلتيها الأولى والثانية بعدد 60 عمارة سكنية وفرت 1440 وحدة سكنية بتمويل من الصندوق قدره 145 مليون جنيه، فضلا عن مشروع تطوير منطقة عزبة أبو عوف بعدد 40 عمارة سكنية وفرت 960 وحدة سكنية بتمويل من الصندوق قدره 87 مليون جنيه، وأيضا مشروع إنشاء سوق الموبيليا المستعملة لإنشاء عدد 126 محل تجارى بتمويل من الصندوق وقدره 16 مليون جنيه .