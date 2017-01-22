تحرير 30 محضر وإزالة 10 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

المنيا : حسن عبد الغفار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالمنيا، من تحرير 30 محضر مخالف ضد أصحاب المحلات والمخابز البلدية، خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التى نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق ومباحث التموين فى الفترة من 10 وحتى 16 يناير الجارى، وذلك فى إطار ضبط الأسواق والأسعار والحد من جشع التجار.

قال المهندس إبراهيم العربى رئيس مركز ومدينة ملوى، أن الحملات أسفرت عن تحرير 30 محضر مخالف للمخابز البلدية حيث تنوعت القضايا مابين "إنتاج خبز ناقص الوزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات العجن،عدم الاحتفاظ بميزان حساس"، كما تم ضبط 380 رغيف من الخبز البلدى المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وضبط مخبز يعمل بدون ترخيص.

من جانب اخر، قامت الوحدة المحلية بإزالة وتنفيذ عدد 81 حالات تعدى على الارض الزراعية بمساحة 2 فدان و5 قيراط و20 سهم خلال حملات ازالة التعديات الواقعة على الارض الزراعية بكل من قرى "دير البرشا ـ دروه ـ نواى ـ الروضة ـ هور ـ البياضية ـ ابشادات ".

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا عن طرح وبيع 700 كيلو من اللحوم والدواجن المجمدة، وطن من المواد الغذائية "أرز- مكرونة"، و400 لتر من زيت الطعام، بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار.

وقال محمد سيد رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن الوحدة المحلية تمكنت من إزالة 27 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة فدان و17 قيراط و3 سهم، منها 22 حالة تعدى بمساحة فدان و10 قيراط و9 سهم، و3 حالات تعدى بقرية ميانة بمساحة 3 قيراط، وحالتين بقرية ملاطية بمساحة 3 قيراط و18 سهم، وذلك خلال احدى حملات الإزالة التى تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعى للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.