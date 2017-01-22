ضبط صاحب مركز تعبئة جمع 4 أطنان سكر وزيت قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة أمن قنا بالتنسيق مع قسم مباحث التموين بالمديرية من ضبط صاحب مركز تعبئة بمركز أبو تشت لتجميعة سكر وبيعه فى السوق السوداء.

تلقى اللواء صلاح حسان إخطارا يفيد بضبط "خالد.ح" 39 سنة صاحب مركز تعبئة ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت لحيازته وتجميعه عدد 3 أطنان سكر ناقص الوزن حبس السلعه عن التداول وبدون فواتير لبيعه في السوق السوداء.

كما تم ضبط معتز.ع 30 سنة على مسعود صاحب محل بقالة ومقيم مركز شرطة قوص لحيازته 1,250 طن زيت طعام حبس السلعة عن التداول وبدون فواتير، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.