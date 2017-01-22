المركزي للإحصاء بجنوب سيناء يناشد المواطنين بالتعاون مع حملة تعدادنا مستقبلنا

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال حلمي جمال مدير قطاع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بجنوب سيناء ، أن المرحلة الأولي للحملة الخاصة بالتعداد السكاني لعام 2017 قد انطلقت بجميع مدن المحافظة تحت شعار " تعددنا مستقبلنا " ، مؤكدا علي أن هذه المرحلة تضم عملية تحزيم المناطق ويقوم بها 12 مفتش علي مستوي المحافظة ويعقبها مباشرة عملية ترقيم البلوكات والمباني وحصر الوحدات ويقوم بها 73 شاب وفتاة من ابناء المحافظة الذين تم تدريبهم لتنفيذ المشروع

وأضاف جمال عبر تصريحات صحفيه له اليوم الاحد ، أن هاتان العمليتان مخطط لهم انجازهم في مدي لا تتعدي 19 يوم حتي يتم الانتقال للمرحلة الثانية من المشروع وتشمل حصر الأسر والظروف السكنية في مدة لا تتجاوز 28 يوم يليها الانتقال للمرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة حصر جميع المنشأت التجارية الحكومية وغير الحكومية من فنادق ومحلات ومساجد وكنائس وغيرها لافتا الي أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال شهر يونيه المقبل

وأشارجمال الي أن هذا التعداد السكاني ستعول عليه الحكومة بالموازنة العامة للمخصصات المقدمة للمحافظة لذلك لابد أن يتم الحصر بكل دقة لتقديم بيانات حقيقية تعكس واقع المحافظة وقد تم تدريب 13 مفتش و 72 معاون للقيام بهذا الغرض

وناشد جمال جميع المواطنين بالتعاون مع شباب المشروع وتقديم بيانات حقيقية ودقيقة دون قلق أو تخاوف حيث أنه مجرد حصر فقط لمساعدة الدولة علي اعداد خطط للتنمية تتناسب مع حقيقة الوضع الراهن مشيرا إلي أنه تم تسليم القائمين على عملية التعداد «كارنية وكاب وشنطة» مطبوع عليها شعار التعداد ليسهل تعرف المواطنين عليه

وأوضح أن هناك تعاون كامل بين اللجنة العليا للتعداد والجهات الأمنية بالمحافظة كما أن هناك غرفة عمليات بوزارة الداخلية للتعامل مع المشاكل التي تحدث أثناء إجراء التعداد لتوفير البيئة المناسبة لإنجاح عملية التعداد والاستفادة منها في القطاعات المختلفة والوزارات المعنية