النقض: تصحيح عقوبته المشدد لمتهمين بأحداث مجلس الشورى

قضت محكمة النقض اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من المتهمان عبد الرحمن سيد محم السيد وعبد الرحمن طارق عبد السميع، بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشورى شكلا وفى الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه نقض جزئيا وتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بها على كل من الطاعنان بالحبس مع الشغل لمده 3 سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمراقبة النقضى بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار طه قاسم وعضوية كل من عادل عمارة وأحمد رضوان ومحمد البنهاوى ووائل صبحى وسكرتاريه على جودة وفتح يونس ومينا لبيب.