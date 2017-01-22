أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

النقض: تصحيح عقوبته المشدد لمتهمين بأحداث مجلس الشورى

Google+ Print
النقض: تصحيح عقوبته المشدد لمتهمين بأحداث مجلس الشورى النقض: تصحيح عقوبته المشدد لمتهمين بأحداث مجلس الشورى

محكمة النقض – أرشيفية

قضت محكمة النقض اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من المتهمان عبد الرحمن سيد محم السيد وعبد الرحمن طارق عبد السميع، بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشورى شكلا وفى الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه نقض جزئيا وتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بها على كل من الطاعنان بالحبس مع الشغل لمده 3 سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمراقبة النقضى بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار طه قاسم وعضوية كل من عادل عمارة وأحمد رضوان ومحمد البنهاوى ووائل صبحى وسكرتاريه على جودة وفتح يونس ومينا لبيب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا