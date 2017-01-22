«التأمينات» توضح شروط استحقاق المعاشات

أوضح أبو المجد عبد اللاه، رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن فلسفة المعاشات قائمة علي تعويض المؤمن عليه عن الدخل الدورى الذى ينقطع نتيجة تحقق أى من هذه المخاطر المؤمن ضدها وهى (الشيخوخة – العجز – الوفاه ) ويحدد على أساس متوسط الأجر الشهرى ومدة الإشتراك فى التأمين ومعامل الحساب.

وأشار أبو المجد، الي أن هناك شروط لإستحقاق المعاش منها بلوغ السن المنهى للخدمه وهو 60 سنة كقاعدة عامة بالإضافة إلى توافر مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات أما في حالات الإستقالة او ما يطلق عليه المعاش المبكر يشترط توافر مدة اشتراك مقدارها 20 سنة فعلية مع تقديم طلب صرف معاش مبكر و سداد كامل المبالغ المستحقه عليه .

وأكد أبو المجد، أنه عند تحديد المدة الفعلية للمعاش المبكر هناك مدد لا تعتبر ضمن المدة الفعلية منها المدة المشتراة وفقاً لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي ، والمدة المضافة بواقع ربع المدة للعمل فى المناطق النائية ( المدد الإعتبارية ).

وأضاف، أن من تلك المدد المدة الافتراضية فى حالة طلب الإحالة للمعاش المبكر وفقاً لأحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمدة الافتراضية فى حالات التقاعد لوظائف قيادية.