تكريم ناهد السباعي بسينما الهناجر في الأوبرا

كرمت سينما الهناجر، الفنانة ناهد السباعي، في الحفل الذي أقامته بدار الأوبرا المصرية مساء الجمعة، وذلك عن دورها في فيلم “حار جاف صيفا”، وذلك في إطار الحفل الذي أقامته السينما لمبدعي، ونجوم الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية الفائزة في المهرجان القومي للسينما المصرية الدورة العشرون.

واستضافت سينما الهناجر، الأفلام الـ 11 الفائزة في المسابقة، وتم عرضها لمدة اسبوع كامل.

واختتم صندوق التنمية الثقافية، الإحتفالية بتكريم المشاركين ذلك بحضور، المخرج عادل أديب، وأسرة فيلم “حار جاف صيفًا”، والمخرج شريف البنداري، والفنان محمد فريد، والفنانة دنيا ماهر، وحضور مميز للناقد السينمائي الكبير مجدي الطيب، واسرة فيلم” زيت” وهم محمد خيري ومروى كشك و خيري ابراهيم وماريا أونا والمونتير عمر خضير والمخرج فادي جمال عطا الله، وعدد كبير من الجمهور والنقاد.

وقام المخرج أشرف فايق، المسؤل عن النشاط الثقافي بإعطاء المكرمين شهادات تقدير علي إبداعاتهم ونشاطهم الفني .

> وأشاد الجمهور والنقاد بهذا النشاط الفني والثقافي وإلقاء الضوء علي الأعمال الروائية القصيرة والتسجيلية التي تتجاهلها دور العرض الخاص.