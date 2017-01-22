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الحريرى مهنئ أجهزة الأمن بإحباط عملية إرهابية: وحدتنا تحمى الوطن والشعب

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الحريرى مهنئ أجهزة الأمن بإحباط عملية إرهابية: وحدتنا تحمى الوطن والشعب الحريرى مهنئ أجهزة الأمن بإحباط عملية إرهابية: وحدتنا تحمى الوطن والشعب

>كتبت آمال رسلان

أشاد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بالعملية الأمنية التى نفذتها قوة من مديرية المخابرات فى الجيش اللبنانى مساء أمس بالتنسيق مع فرع المعلومات فى قوى الأمن الداخلى، والتى أدت إلى إحباط محاولة إرهابى تفجير نفسه بأحد المطاعم فى شارع الحمرا بواسطة حزام ناسف.

 

وهنأ الرئيس عون فى بيان صباح اليوم القوى التى نفذت العملية الاستباقية، ما أنقذ رواد المطعم من مجزرة محققه حيث تابع عون تفاصيل العملية منذ مساء أمس، وأطلع على كل المعطيات المتعلقة بها.

 

كما هنأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريرى مخابرات الجيش وفرع المعلومات على إحباط العملية الانتحارية وقال فى تغريدة عبر تويتر: "وحدتنا تحمى الوطن والمواطنين".

 


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