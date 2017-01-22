العثور على مهندس معمارى مقتولاً بطلق نارى داخل سيارته بمزرعة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، على مهندس معمارى مقتولا بطلق نارى بالرأس، داخل مزرعته بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان بالشرقية.

وتولت النيابة التحقيقات برئاسة خالد صلاح وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على " محمد أ إ" مهندس معمارى مقيم الشيخ زايد بالإسماعيلية، مقتولا بطلق نارى بالرأس داخل سيارته رقم 20004 ملاكى إسماعيلية، رصاصى اللون، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12226 إدارى لسنة 2017 قسم ثانى العاشر من رمضان، فيما يكثف ضباط قسم ثانى العاشر جهودهم لضبط الجناة فيما قررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.