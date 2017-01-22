حارس عقار وراء سرقة خزينة شركة بالنزهة

كتب إبراهيم أحمد

كشف رجال مباحث القاهرة، لغز سرقة خزينة شركة للصناعات الغذائية، والاستيلاء منها مبالغ مالية وشيكات بمبلغ مليون جنيه، حيث تبين أن حارس عقار وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من "محمد ع م" 43 سنة، محامي بشركة للصناعات الغذائية، باكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ 71 ألف جنيه، و12.100 دولار، و 200 ألف دينار عراقي، وشيكات خاصة بالشركة بمبلغ مليون جنيه ، وأوراق خاصة بالشركة ومسروقات أخرى عجز عن حصرها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

ومن خلال التحريات التى أشرف على تنفيذها اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " نصر ف ص " 42 سنة، حارس عقار بالقرب من الشركة، فتم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع وقام بنزع الخزينة وبداخلها المسروقات وتوجه بها لمسكنه وقام بكسر الباب الخاص بها باستخدام اجنه حديدية وجاكوش، ومفك والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية .

وضبط بمسكنه المبالغ الماليه والشيكات والاوراق الخاصة بالشركة محل البلاغ والخزينة والأدوات المستخدمة في كسر الخزينة " أجنة حديدية، وجاكوش، و6 مفكات"، كما تم ضبط 50 مفتاح مصطنع، و2 كالون باب شقة، ودفتر توفير باسمة مودع به مبلغ مالي 74 ألف جنيه، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم تحرير المحضر بالواقعة وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، الى النيابة التى تولت التحقيق.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب واقعة سرقة خزينة من داخل المقر الخاص برابطة شركة للطيارين بداخلها بعض الأوراق الخاصة بالرابطة فى بلاغ "شريف ح ع" 48 سنة، طيار بشركة للطيران، ورئيس رابطة الطيارين، وأضاف بتخلصه من الخزينة وبداخلها الأوراق بإلقائها بأحد المناطق النائية بطريق الاوتوستراد، وتم بإرشاده ضبط الخزينة بمكان إخفائها وباستدعاء المبلغ تعرف عليها واتهمه بالسرقة.