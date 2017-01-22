تراجع مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات المبكرة اليوم الأحد – أول جلسات الأسبوع – تحت ضغوط بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.99 % ليسجل 12679.84 نقطة.

وهبط مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 1.18% مسجلا 1927.24 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.79 % ليبلغ 12341.93 نقطة.

وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.22 % ليبلغ مستوى 459.55 نقطة.

وفقد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.29 % مسجلا 1124.35 نقطة.