باسم مرسي ينضم اليوم لمعسكر الزمالك

كتب عمرو جاب الله

أكد باسم مرسى مهاجم الزمالك، أنه سوف ينتظم في معسكر الفريق اليوم الأحد، بعد إنهائه جميع إجراءات تجديد لعقده مع النادي لمدة موسمين مقبلين، فى الجلسة التى عقدت بمقر قلعة ميت عقبة مع مرتضى منصور رئيس النادى.

أضاف باسم مرسى أنه جاهز للمشاركة فى تدريبات الفريق وخوض المران بشكل طبيعى نظرًا لحرصه على أداء تدريبات فى صالة الجيمانزيوم طوال الفترة الماضية.