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بالصور.. إحالة 19 من العاملين بوحدتين صحيتين بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل

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بالصور.. إحالة 19 من العاملين بوحدتين صحيتين بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل بالصور.. إحالة 19 من العاملين بوحدتين صحيتين بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل

>الغربية – مصطفى عادل

أحال اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، 19 من العاملين بوحدتين صحيتين بقرى شندلات وكفر كلا الباب للتحقيق لتركهم العمل.

جاء ذلك خلال جولة هجرس، اليوم الأحد بالوحدات الصحية لمتابعة سير العمل بها، رافقه خلالها أحمد المغاورى سليمان مساعد رئيس المدينة، ولاحظ ترك 12 طبيبًا و5 ممرضات للعمل وترك 2 من العاملين بغرفة الطوارئ بالوحدة المحلية بكفر كلا الباب للعمل فقرر إحالتهم للتحقيق.

كما تفقد هجرس جراج مجلس المدينة ومحطة المياه بالقرية والمخابز البلدية للاطمئنان على جودة الخبز المنتج، ومتابعة توزيع اسطوانات البوتاجاز فى المستودعات.

وشدد رئيس المدينة، على احكام الرقابة على المستودعات والمخابز لمنع استغلال المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين من أصحاب المخابز والمستودعات.

 

 


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