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ضبط سيارتين محملتين بمبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية بالشرقية

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ضبط سيارتين محملتين بمبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية بالشرقية ضبط سيارتين محملتين بمبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية بالشرقية

>الشرقية – فتحية الديب

 

تمكن ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع ضباط مركز الزقازيق، اليوم الأحد، من ضبط سيارتين مُحملتين بمبيدات زراعية ومخصبات منتهية الصلاحية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من قسم شرطة البيئة والمسطحات بالمديرية، بضبط السيارة رقم 9483 (ر أ ع) ، بقيادة "حسني.إ.م" 32 عام، سائق ومقيم بقرية الغار بالزقازيق، مُحملة بأصناف متنوعة من المبيدات والمخصبات المغشوشة ومنتهية الصلاحية.

 تم ضبط المتهم وبحوزته 711 عبوة مختلفة الأنواع والأحجام من المبيدات والمخصبات الزراعية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3961 جنح الزقازيق لسنة 2017.

كما تم ضبط السيارة رقم 150945 (نقل دقهلية) بقيادة "هيثم.م.ع.ح" وبرفقته "حسن.الـ.م.م" 37 عام، مندوب شركة "ز" للمبيدات والأسمدة بالدقهلية؛ وتبين أن السيارة مُحملة بأصناف من المبيدات والمخصبات منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الزراعة، حيث ضُبط بحوزتهما 120 عبوة لبندا سيلها لوثرين 10%، و4 عبوات ميكروليسيثال 80%".

وبمواجهة المندوب أقر بأن المضبوطات ملك الشركة المُشار إليها، مُفيدًا بأن الشركة ملك "سامح.م.م.ح.ز"، وقدم ترخيص برقم 56 ينتهي في 7 مايو 2018، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4 / 36 أحوال قسم المسطحات لسنة 2017، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 

 

 


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