ضبط 1911 هاربا من أحكام و85 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات فى حملة بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية ، برئاسة اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية ، حملة أمنية مكبرة بتوجيهات من وزير الداخلية، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة الاتجار فى المواد المخدرة.

كما استهدفت الحملة وضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وذيول التشكيلات العصابية والمحكوم عليهم والهاربين من السجون وفحص معرض تأجير السيارات وورش الصيانة وفحص السيارات المتروكة بالطريق العام وضبط الدراجات النارية بدون ترخيص وفحص الشقق المستأجرة والمفروشة والمرور على غرف المحولات وأبراج الكهرباء.

شارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى .

وأسفرت عن ضبط 1911 هاربا من أحكام وتحصيل و6300 جنيه غرامات، وضبط 85 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات معدنية وتحصيل 53 ألف جنيه غرامات، كما تم ضبط 4 قضايا مخدرات بإجمالى نصف كيلو حشيش و198 قرص مخدر، و22 قطعة سلاح أبيض بعدد 22 قضيه، و15 مسجل جنائى و6عناصر إجرامية، كما تم ضبط 79 قضية تموينية متنوعة و405قضية مرافق عامة متنوعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.