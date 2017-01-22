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كثافات مرورية بالأوتوستراد وكوبرى أكتوبر بسبب حادث تصادم

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كثافات مرورية بالأوتوستراد وكوبرى أكتوبر بسبب حادث تصادم كثافات مرورية بالأوتوستراد وكوبرى أكتوبر بسبب حادث تصادم

أرشيفية

ظهرت كثافات مرورية كبيرة اليوم الأحد، من المنيب إلى الأوتوستراد وعلى المحور من الصحراوى للدائرى “عند عمود 190″ ، وصلاح سالم من المطار لنفق العروبة فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.

كما شهد طريق الأوتوستراد من حلوان للدائرى كثافات مرورية كبيرة عند كوبرى طرى بسبب حادث تصادم ، وتوقفت حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر للمتجه من الجيزة و فى طريقه إلى القاهرة فى حادث تصادم سيارتين ملاكى ، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات أعلى الطريق.

وانتشرت الخدمات المرورية بتواجدها أعلى المحاور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها، و لرفع كافة السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها .

وتباطأت أعلى كوبرى 15 مايو للمتجه إلى ميدان سفنكس والعكس، كما ظهرت كثافات مرورية فى  محور صلاح سالم فى الاتجاهين للمتجه إلى شارع صلاح سالم وشوارع وسط العاصمة، وصولا إلى كورنيش النيل للمتجهين من المعادى إلى مناطق جنوب وغرب القاهرة.

وظهرت كثافات شهد الطريق الدائرى من المنيب إلى وصلة المريوطية تباطؤ فى حركة السيارات وكذلك الأمر بشارع البحر الأعظم وصولا إلى شارع النيل كما ظهرت كثافات أعلى الدائرى اتجاه الأوتوستراد وتباطؤ الحركة المرورية من وصلة قليوب وحتى مناطق القاهرة.

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