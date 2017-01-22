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حظك اليوم برج العقرب الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنب النزاعات مع المحيطين بك وأعد النظر فى عاداتك الغذائية

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنب النزاعات مع المحيطين بك وأعد النظر فى عاداتك الغذائية حظك اليوم برج العقرب الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنب النزاعات مع المحيطين بك وأعد النظر فى عاداتك الغذائية

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بشخصيته المهتمة بالآخرين والرومانسية الشديدة، ولكن تعيبه الحساسية المفرطة والغيرة الشديدة.

 

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى:

قد تعقد اتفاقًا احترافيًا ناجحًا يعد أفضل الخيارات المتاحة لك لإنجاز العمل، ولكن كن حذرًا قبل توقيع هذا الاتفاق، فمن المحتمل أن تكون هناك خدعة ما أو ثغرة قانونية تتسبب فى رفع سعر الفائدة فى منتصف مهمة العمل.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

تشعر بالملل من علاقتك العاطفية ورغم ذلك أنت تتوق لأن تشعر بالاستقرار فى حياتك العاطفية وتعانى من العلاقة الحالية المثيرة للقلق، حاول أن تأخذ استراحة قصيرة وأن تعيد النظر فى هذه العلاقة.

 

برج العقرب على الصعيد الصحى:

حاول أن تحافظ على تركيزك، وأن تعيد النظر مرة أخرى فى نظامك الغذائى وأسلوب حياتك كى تتخلص من العادات غير الصحية التى تتبعها.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

لا مانع من التعبير عن آرائك الصريحة، ولكن لا ترفع صوتك أبدًا وتفقد أعصابك، وحاول أن تركز على إجراء التغييرات بدلاً من محاولة التكتم على المشاكل القديمة، والأفضل فى هذه المرحلة من الوقت أن تتجنب النزاعات مع الأشخاص المحيطين بك.


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مصر 365

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