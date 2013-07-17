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طاقة الضوء للقضاء على السيلوليت بالجسم

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طاقة الضوء للقضاء على السيلوليت بالجسم طاقة الضوء للقضاء على السيلوليت بالجسم

ترغب الكثيرات من السيدات فى خفض نسبة السيلوليت، إلا أن الجديد فى هذا الأمر هو ظهور ثورات جديدة فى العلاج باستخدام تقنيات حديثة تم استخدامها لإذابة من خلال أقل معاناة جراحية لمناطق بعينها كالفخذين والبطن والأذرع والمرخرة والتى تعانى معظم السيدات من زيادة نسبة السيلوليت فى هذه المناطق مما يمثل ضغطا نفسيا لديها رغبة منها فى التغلب على هذا الأمر.

لذا يوضح دكتور هانى نبيل استشارى الجراحات التجميلية، أن LPG Cellu M6 هى أحدث الجراحات للقضاء على السيلوليت حيث تستخدم للقضاء على الدهون وذلك بإذابتها.

ويتابع نبيل أنه يمكن اللجوء إلى طاقة الضوء والليزر بالقيام ببعض الحركات التدليكية وذلك لتكسير النسيج المتضخم للدهون وعزله عن الحواجز الليفية وهذا الأمر يؤدى لأكثر من نتيجة منها تكسير الدهون وشد الجلد والقضاء على أى ترهل قد يحدث.

فمعظم السيدات قد يلجأن لطريقة خاطئة للقضاء عل الترهل وهذا قد ينتج عنه تشوه الجلد أو الإتيان بنتيجة عكسية لذا لابد من استشارة الطبيب حتى يمكن القيام بخطوات ثابتة فى العلاج دون الوقوع فى أى أضرار صحية وخصوصا أن كثيرا من السيدات قد يتجاهلن الدهون مما يؤدى للإضرار بالمنظر العام للجسم لذا فالتخلص من الدهون ضرورة هامة للمحافظة على الجسم.

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