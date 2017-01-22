وزير إعلام البحرين: العلاقات البحرينية المصرية نموذج للعمل العربى المشترك

المنامة (أ ش أ)

أشاد وزير الإعلام البحرينى على بن محمد الرميحى بعمق العلاقات الأخوية التاريخية البحرينية المصرية، وما تشهده من تقدم ونماء على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والأمنية والعسكرية، باعتبارها نموذجًا للعمل العربى المشترك القائم على روح الأخوة والاحترام المتبادل.

وثمن الرميحى فى حوار النتائج المثمرة لزيارة العاهل البحرينى إلى القاهرة فى أبريل الماضى، وهى الخامسة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتتويجها بتوقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون فى مختلف المجالات، مؤكدًا الاهتمام بتعزيز التعاون الإعلامى عبر تبادل المعلومات والأخبار والخبرات الفنية والتقنية، والتنسيق المشترك فى مناهضة القنوات الإعلامية المحرضة على الكراهية والإرهاب.

وأكد حرص البحرين على أمن مصر واستقرارها وتقدمها، والنهوض بدورها المحورى والاستراتيجى فى الوقوف إلى جانب أشقائها، ونصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، مشيدا بالتزام مصر العروبة والأزهر الشريف الدائم بأمن البحرين والخليج العربى وردع التدخلات العدوانية والسافرة، من منطلق الشراكة الأخوية فى محاربة التطرف والإرهاب، ونشر قيم الوسطية والتسامح والاعتدال، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمى والدولى.

وأشار وزير الإعلام البحرينى إلى اتساع آفاق حرية التعبير عن الرأى فى البحرين بفضل الأجواء الديمقراطية التى أتاحها المشروع الإصلاحى لعاهل البلاد، منذ تدشين ميثاق العمل الوطنى وإقرار الإصلاحات الدستورية والحقوقية، وانعكاسها على ازدهار الحريات الإعلامية عبر 22 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية، و38 مجلة شهرية، و9 مواقع إلكترونية إخبارية، وغيرها من التطورات المهنية والتقنية فى ظل تدشين الهوية الجديدة لتليفزيون البحرين، وبث 5 قنوات بتقنية عالية الجودة و10 محطات إذاعية، وإنشاء مركز الاتصال الوطنى لتعزيز التواصل مع الإعلام المحلى والخارجى، ورفع مشروع قانون عصرى مستنير للصحافة والإعلام الإلكترونى إلى مجلس الوزراء الموقر، والجارى دراسته قبل عرضه على السلطة التشريعية، لمناقشته وإقراره بحسب الأدوات الدستورية والقانونية المتبعة.

وحول أهمية العلاقات بين مصر والبحرين ومسيرتها وسط التحديات التى تواجه المنطقة، قال وزير الإعلام البحرينى، إن البحرين ترتبط مع مصر بعلاقات أخوية تاريخية وطيدة ومتميزة، وتشهد تقدمًا واضحًا على كافة المستويات والأصعدة السياسية والاقتصادية وغيرها، كما أنها تبرز كنموذج يحتذى به فى العمل العربى المشترك، بفضل الروابط الودية الوثيقة بين قيادتى وشعبى البلدين والضاربة جذورها فى أعماق التاريخ على أسس من الأخوة والاحترام المتبادل، والشراكة فى حماية الأمن القومى العربى والخليجى، وتدعيم النهضة الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق المصالح المشتركة.

وأضاف أن البحرين تقدر مصر ودورها التاريخى كعمق حيوى واستراتيجى للأمة العربية، وإسهاماتها البارزة منذ بدايات القرن الماضى فى دعم النهضة التنموية والتعليمية والصحية، وبناء وتطوير المنظومة القضائية والتشريعية فى البحرين والعديد من البلدان العربية.

وأشار إلى مواقف مصر التاريخية المشرفة والتى برزت فى مساندتها لأمن واستقرار البحرين وعروبتها وسيادتها الوطنية فى مواجهة الأطماع أو أى تهديدات إقليمية أو خارجية، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مناسبات عديدة من عدم سماح مصر لأى مساس بأمن واستقرار أشقائها فى الخليج، انطلاقًا من أن أمن الخليج العربى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى لمصر.