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"الرقابة النووية" تعلن عن إصدار ترخيصين لنقل وتخزين الوقود النووي

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"الرقابة النووية" تعلن عن إصدار ترخيصين لنقل وتخزين الوقود النووي "الرقابة النووية" تعلن عن إصدار ترخيصين لنقل وتخزين الوقود النووي

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترخيصين جديدين يسمح الأول بنقل الوقود النووي الجديد غير المشع إلى محطة براكة للطاقة النووية بالمنطقة الغربية في إمارة أبوظبي ويسمح الترخيص الثاني بمناولة وتخزين هذا الوقود بالوحدة 1 في مرفق براكة النووي.

وتعد هذه هي المرة الأولي يتم فيها تسلم وقود نووي في الدولة.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد صادق في منتصف ديسمبر الماضي على منح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية رخصة لنقل الوقود وعلى منح شركة "نواة للطاقة" رخصة لتخزين الوقود النووي إثر قيام خبراء ومختصي الهيئة بعمليات تقييم شاملة وجولات تفتيش للتأكد من مدى تلبية طلبات الترخيص للمعايير والمتطلبات الصارمة التي تفرضهاالهيئة في مجالات الأمان والأمن والضمانات النووية.

 

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