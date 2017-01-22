انهيار جزئى بمنزل مكون من 4 طوابق بسبب تسرب غاز بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج فى إنهيار جزئى بمنزل مكون من 4 طوابق دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما يفيد بحدوث انهيار جزء من منزل.

وبالانتقال والفحص تبين خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد ياسر صلاح، رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث المركز أن المنزل مكون من أربعة طوابق ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت ملك جمال جميل يعقوب حناوى 39 سنة أتباع ويقيم بذات الناحية وتبين انهيار أحد جدران المطبخ بالطابق الثالث، لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وبسؤال مالك المنزل قرر بأنه أثناء قيامه بإعداد كوب شاى على البوتاجاز بالمنزل حدث تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز أدي لصوت شديد "دون اشتعال النيران" مما نتج عنه إنهيار الحائط ونفى الشبهة الجنائية تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما للانتقال واتخاذ اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 323 إدارى المركز لسنة 2017 وجار العرض على النيابة العامة.