وكيل زراعة دمياط: نتصدى بكل صرامة للتعديات على الأراضى الزراعية

دمياط -عبده عبد البارى

قال المهندس أحمد بصل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط لـ"اليوم السابع" إن المديرية نفذت الخطة المستهدفة للمحاصيل الزراعية التى قررتها المديرية، مؤكدا على التزام المزارعين بزارعة المساحات المحددة والمتفق عليها سالفا.

وكشف بصل عن زراعة 5 آلاف فدان بمحصول البنجر و4 آلاف فدان بمحصول الكتان و5 آلاف فدان بمحصول الفول و23 ألف فدان بمحصول القمح و50 ألف فدان بمحصول البرسيم.

كما أكد وكيل وزارة الزراعة عن الإجراءات الصارمة التى تتخذها المديرية للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية بمختلف أنحاء محافظة دمياط، مؤكدا أنه تم إزالة 9 حالات تعديات اليوم السبت بمناطق مختلفة بالمحافظة.