أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خلال ساعات.. محكمة الأسرة تتسلم أسباب الشقاق بين زينة وأحمد عز

Google+ Print
خلال ساعات.. محكمة الأسرة تتسلم أسباب الشقاق بين زينة وأحمد عز خلال ساعات.. محكمة الأسرة تتسلم أسباب الشقاق بين زينة وأحمد عز

>كتبت نورهان حسن

تتسلم محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد، تقرير المحكمين المكلفين ببحث أسباب الشقاق والخلاف بين أحمد عز وزينة، ومحاولة الصلح بينهما فى دعوى الخلع.

 

وكان معتز الدكر محامى الفنانة زينة، تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016، وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"زينة"، من أحمد عز طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية، وتم تحديد جلسة 12 مارس لنظر الطلب، وبعد تغيب الطرفين عن حضور جلسة التسوية حرك "الدكر" الدعوى القضائية بغية القضاء لموكلته بطلباتها.

 

وقال محامى زينة، فى صحيفة دعوى الخلع التى قدمها إلى محكمة أسرة مدينة نصر، إن العلاقة الزوجية بين زينة وأحمد عز والدخول فى المعاشرة قد ثبتت بموجب الحكم الصادر فى دعوى إثبات النسب رقم 539 لسنة 2014 أسرة مدينة نصر، ولذلك تطلب موكلته تطليقها من عز طلقة بائنة للخلع إعمالاً بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2001.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365