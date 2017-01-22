ردًا على رئيس البرلمان.. أحمد مرتضى منصور: "أنا النائب الشرعى"

كتب محمد مجدى السيسى

علق أحمد مرتضى منصور، على تصريحات على عبد العال رئيس مجلس النواب، التى أكد خلالها أن الدكتور عمرو الشوبكى سيكون بين نواب البرلمان قريباً، قائلاً: "إن الأمر لم يُحسم بعد حتى الآن، وأن القرار لأعضاء مجلس النواب جميعهم"، متابعًا: "ما زلت أرى أننى النائب الشرعى، لكن لو المجلس شايف إنى أمشى همشى، وهحترم رأيه".

وأضاف أحمد مرتضى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، "قضيتى صدر فيها حكم أراه مخالفاً للدستور الذى ألزم محكمة النقض بالفصل فى الطعن خلال 60 يومًا، بينما أرسلت الحكم بعد الطعن بـ6 أشهر، وبالتالى مجلس النواب هو صاحب القول الفصل فى القضيتين".

وشدد نجل النائب مرتضى منصور، على أنه يرغب فى الحديث تحت قبة مجلس النواب، متابعاً: "ولازم أتكلم تحت القبة علشان أوضح موقفى للنواب، وده حقى".

جدير بالذكر، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال فى أحد اللقاءات التليفزيونية، إن قضية أحمد مرتضى منصور، قد حسمت، وإن البرلمان سيطبق حكم محكمة النقض بإسقاط عضويته، وسيتم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى قريباً.