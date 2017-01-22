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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

>كتب محمد محسوب

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على الوجه البحرى حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على القاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر أما عن حالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية وعن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن

:

طقس خريفى (14)

الصغرى العظمى

القاهرة 09 19

الإسكندرية 13 18

مطروح 10 16

بورسعيد 14 18

دمياط 14 18

بلطيم 12 18

الإسماعيلية 07 19

السويس 08 20

العريش 05 18

نخل 02 17

طابا 06 17

الطور 10 20

مرسى علم 12 22

الغردقة 11 22

شرم الشيخ 15 22

رفح 04 17

كاترين 02 15

سيوة 10 17

المنيا 09 19

الفيوم 09 19

رأس سدر 09 21

أبوسمبل 13 27

وسط الدلتا 09 19

أسيوط 06 19

سوهاج 06 20

الأقصر 12 24

أسوان 13 26

شلاتين 15 23

حلايب 16 22

الوادى الجديد 11 23

قنا 09 22

نويبع 14 20

السلوم 11 15

طقس خريفى (17)


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