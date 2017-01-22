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الهجرة العراقية توزع مساعدات للنازحين..والكويت ترسل شاحنة طبية ثانية لأربيل

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الهجرة العراقية توزع مساعدات للنازحين..والكويت ترسل شاحنة طبية ثانية لأربيل الهجرة العراقية توزع مساعدات للنازحين..والكويت ترسل شاحنة طبية ثانية لأربيل

>بغداد أ ش أ

وزعت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية 39 ألف حصة من المساعدات الإغاثية العينية والغذائية والصحية والمنزلية للأسر النازحة فى مخيمات الخازر وحسن شام بمحافظة أربيل، وديبكه والحاج على فى قضاء مخمور، والجدعة والمدرج فى ناحية القيارة جنوب الموصل، إضافة إلى حى النور المحرر شرقى الموصل ومركز تكريت وقضاء الشرقاط بصلاح الدين شمالى العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز، فى تصريح صحفى، السبت، إن الوزارة وزعت المساعدات على مدار اليوميين الماضيين.

على صعيد متصل، وصلت إلى أربيل السبت شحنة ثانية من المساعدات الطبية الكويتية للنازحين العراقيين.. وقال القنصل العام لدولة الكويت فى أربيل عمر الكندري، فى تصريح صحفي، إن الشحنة تزن عشرة أطنان ووصلت على متن طائرة كويتية تشمل أدوية خاصة بالأطفال والأمراض المزمنة إلى جانب المستلزمات الطبية لمساعدة النازحين العراقيين.

وأشار إلى أن المساعدات الكويتية تأتى فى إطار حملة "الكويت بجانبكم"، وفق مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سعيا من أجل التخفيف من معاناة العراقيين.

وكانت الكويت أرسلت أول شحنة أدوية تزن عشرة أطنان إلى مطار أربيل يوم الأربعاء الماضي، فى إطار المبادرة الكويتية فى الجانب الصحى التى شملت إنشاء مركزين صحيين للطوارئ للنازحين، وتسعى لإنشاء ثلاثة مراكز أخرى فى المخيمات تخفيفا لمعاناة النازحين.


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