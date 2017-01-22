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تعليم دمياط: نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الثانى من الإجازة

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تعليم دمياط: نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الثانى من الإجازة تعليم دمياط: نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الثانى من الإجازة

>دمياط-معتز الشربينى

قال عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لـ"اليوم السابع" إن امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بدمياط التى بدأت يوم الأربعاء الماضى، تسير بشكل طبيعى وأن جميع اللجان الامتحانية تلتزم بالتعليمات الصادرة لها بشأن سير الامتحانات، وأن غرفة عمليات التربية والتعليم بدمياط لم تتلق أية شكاوى من اللجان أو أولياء الأمور حتى الآن، مشيرا إلى أن الامتحانات تنتهى يوم الثلاثاء القادم.

وأضاف خليفة أن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية ستعلن فى نهاية الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام وقبل بداية الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أن المدارس تتسلم حاليا كتب الفصل الدراسى الثانى تمهيدا لتوزيعها مع أول يوم من بداية الفصل الدراسى الثانى.

وأضاف خليفة أن مدارس دمياط تستعد لاستقبال أسبوع الانضباط والأنشطة الذى سيبدأ يوم 28 يناير الجارى بجميع المدارس لمتابعة تفعيل الأنشطة المدرسية لتوفير بيئة جاذبة للطلاب خلال أجازة نصف العام.

من ناحية أخرى أكد خليفة أنه حضر اجتماعا كونفورنس بشأن قواعد تفعيل نظام البوكلت على طلاب الثانوية العامة هذا العام والتى حددت توزيع 20 طالبا على كل لجنة امتحانية تشمل 5 ورقات امتحانية متشابهة بواقع 4 امتحانات بكل لجنة امتحانية وتوزع أسئلة الامتحانات على 14 ورقة امتحانية تقريبا.


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