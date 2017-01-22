الجيش العراقى يعيد تشغيل جسر تمهيدا لعملية تحرير المناطق الغربية بالأنبار

بغداد أ ش أ

تمكنت قيادة عمليات "الجزيرة والبادية" بالجيش العراقى من إعادة تشغيل جسر "الوادى الأخضر" الرابط بين قضاء"حديثة" وقضاءى "عانه و"راوه" غربى محافظة الأنبار اللذين يسيطر عليهما تنظيم(داعش)الإرهابى.

وقال المتحدث باسم الجيش العراقى العقيد ليث عبد الوهاب، فى تصريح صحفى، السبت، إن الجسر حيوى ومهم والذى كان قد تم تدميره من قبل داعش قبل هزيمته بالمنطقة التى حررها الجيش العراقي، مشيرا إلى أن السلاح الهندسى بفرقة المشاة السابعة تمكن من تأهيله وشغيله.

وأضاف: أن الجسر يعتبر خط الإمداد الرئيسى باتجاه المناطق الغربية بالأنبار والمفتاح الرئيسى لتقديم القطعات العسكرية دما لعملية تحرير المناطق الغربية التى لا تزال تحت سيطرة داعش.

من جهة أخري، هاجم مسلحو داعش قطاعات عسكرية تابعة لقيادة "عمليات صلاح الدين" فى خط الصد بمنطقة الحراريات التى تمكنت من صد الهجوم وقتلت وأصابت العديد من الارهابيين المسشاركين فى الهجوم.

وكانت قوات فرقة المشاة السابعة بالجيش العراقى دمرت أمس معسكرا لتدريب عناصر داعش خلال عملية تحرير منطقتى الصكرة والزاوية غربى محافظة الأنبار، مما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين الانتحاريين الذين حاولوا عرقلة تقدم القوات.. وأن المعسكر كان يستخدم من قبل التنظيم للتدريب على العمليات الانتحارية والانغماسيين وعمليات التفخيخ والتفجير، وإن أغلب العمليات الإرهابية باتجاه قضاء "حديثة" كانت تنطلق من هذا المعسكر الموجود بمنطقة وعرة تصعب الحركة فيها.