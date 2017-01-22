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الإسماعيلى يقترب من إعارة بامبو إلى الداخلية

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الإسماعيلى يقترب من إعارة بامبو إلى الداخلية الإسماعيلى يقترب من إعارة بامبو إلى الداخلية

>كتب سليمان النقر

اقترب كريم بامبو صانع ألعاب الإسماعيلى من الانتقال إلى صفوف الداخلية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى، لاسيما بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية للتشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى للدراويش، الذى يتحفظ على اللاعب.

 

يرجع استبعاد بامبو من معسكر الإسماعيلى المغلق بسبب عدم قناعة ستراكا بإمكانيات اللاعب ورغبته فى الرحيل عن صفوف الدراويش لأن استمراره مع الفريق الأصفر بدون جدوى ولن يعود بالنفع على الإسماعيلى، كما أن بامبو لن يحصل على فرصة المشاركة فى وجود المدرب التشيكى.

 

كان الإسماعيلى قد استبعد محمد صبحى من معسكر القاهرة بسبب رفضه تجديد عقده وكذلك كريم بامبو بسبب عدم القناعة بإمكانياته وعمرو حسين وعلى حسين والثنائى على حسين وأحمد هانى لتواجدهما فى صفوف منتخب الشباب الذى يستعد لخوض منافسات أمم أفريقيا بزامبيا 2017.


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