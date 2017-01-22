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اليوم.. رباعى منتخب الشباب يظهرون مع الأهلى استعدادا للسوبر

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اليوم.. رباعى منتخب الشباب يظهرون مع الأهلى استعدادا للسوبر اليوم.. رباعى منتخب الشباب يظهرون مع الأهلى استعدادا للسوبر

>كتب رمضان حسن

ينتظم رباعى منتخب الشباب والنادى الأهلى كريم نيدفيد وأكرم توفيق وأحمد حمدى وأحمد ناصر بيكهام، اليوم الأحد، فى تدريبات الفريق الأحمر التى يخوضها على حاليا ملعب الدفاع الجوى فى إطار الاستعداد للقاء السوبر المحلى يوم 10 فبراير المقبل أمام الزمالك بالإمارات.

 

 

ومن المقرر أن يُشارك الرباعى مع الفريق فى المباراة الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل أمام بلدية الإسماعيلية.

 

 

وتواجد الرباعى فى الأيام الماضية مع منتخب الشباب استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تنطلق فى زامبيا خلال الفترة من 26 فبراير حتى 13 مارس المقبل.


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