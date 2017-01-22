أستاذ ذكورة: الخصية الواحدة وصغر حجم العضو الذكرى لا يؤثران على الإنجاب

كتب بيتر إبراهيم

أرسل أحد قراء "اليوم السابع" شكوى مرضية عن الخصية، حيث قال إنه يبلغ من العمر 27 سنة وهو مولود بخصية وحدة متسائلاً: هل ذلك يمنع الإنجاب؟ وهل صغر حجم العضو الذكرى يؤثر على الإنجاب أم لا؟

وأجاب الدكتور عمرو المليجى، أستاذ أمراض الذكورة بكلية طب جامعة القاهرة، زميل الجمعية الأوروبية للصحة الجنسية، زميل جامعة أيوا الأمريكية لأمراض الذكورة، أن الرجال المولودين بخصية واحدة أو لديهم خصية معلقة لديهم فرصة فى الإنجاب لكن يتم التأكد من ذلك عن طريق عمل تحليل للسائل المنوى، وهل به حيوانات منوية أم لا.

وأوضح "المليجى" أستاذ أمراض الذكورة بكلية طب جامعة القاهرة، أن حجم العضو الذكرى لا يؤثر على الإنجاب إلا لو كان صغير الحجم جداً، لافتا إلى أن المرأة يتم تخصيبها عن طريق دخول الحيوانات المنوية داخل المهبل، وهذا ليس مرتبطا بحجم العضو الذكرى بل بعدد الحيوانات المنوية.