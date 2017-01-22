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الكهرباء: ننسق مع المالية للحصول على قرضين بـ37.5 مليار جنيه لتطوير الشبكات

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الكهرباء: ننسق مع المالية للحصول على قرضين بـ37.5 مليار جنيه لتطوير الشبكات الكهرباء: ننسق مع المالية للحصول على قرضين بـ37.5 مليار جنيه لتطوير الشبكات

>كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقًا مع وزارة المالية للحصول على قرضين محليين بقيمة إجمالية تصل إلى 37.5 مليار جنيه، لتطوير شبكات النقل والتوزيع بقطاع الكهرباء لتحسين الخدمة والقضاء على مشاكل الصعيد.

 

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرض الأول لتطوير وتدعيم نقل الكهرباء لحل مشاكل الانقطاعات بمحافظات الصعيد، وتبلغ قيمته حوالى 18 مليار جنيه، لافتاً إلى أن القرض الثانى بقيمة 19,5 مليار جنيه لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وذلك لتحسين الخدمة والقضاء على أزمة انخفاض الجهد.

 

الجدير بالذكر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تجرى حالياً تدعيمًا لشبكات نقل الكهرباء بالوجه القبلى، ويتم حالياً تنفيذ خط جهد 500 كيلو فولت بين محطة توليد كهرباء بنى سويف، ومحطة محولات سمالوط ومن المتوقع الانتهاء منه بمنتصف فبراير المقبل.

 

وجارى تنفيذ خط جهد 500 كيلو فولت، للربط بين محطة توليد جنوب حلوان الجارى إنشاؤها ومحطة محولات سمالوط، وجنوب حلوان - أسيوط، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية مارس 2017، لدعم الشبكة الكهربائية.


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