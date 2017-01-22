قانون المرور الجديد و عقوبات المخالفات المرورية

سمر العشري

قانون المرور الجديد و اهم القوانين المخصصة جزاءات التجاوز ، حيث وجود مخالفات عديدة وكثيرة لقواعد وآداب المرور والتي للاسف الشديد نراها بشكل يومي في كل الشوارع بمصر ، وتلك المخالفات للحفاظ علي سلامة ارواح المدنيين وأيضاً على ممتلكاتهم من النكبات التي نسمع عنها ، حيث جاءت المخالفات المرورية التي نص عليها قانون المرور بشكل شديد جداً وحذر من التهاون فيها او التجاوز هي القيادة بلا فرام والسير عكس الأتجاه .

قانون المرور الجديد وسلامة المواطن :

سلامة المواطن سواء اكان سائق ام من المشاه تبدأ من اتباع القوانين فالالتزام مطلوب من الطرفين مع الاخذ بعين الاعتبار ان سائقي السيارات عليهم الالتزام الاكبر ، عدم اتباع الاسلوب الصحيح للسير يعرض المواطن للخطر وحدوث الحوادث التي للاسف الشديد انتشارها واسع جداً خاصةً على الطرق السريعة مما ادى لوضع عقوبات جديدة وصارمة لاتباع القوانين والاخذ بعين الاعتبار انه ليس هناك تهاون مع كل من يخالفها.

القيادة بلا فرامل :

نصت المادة 75 في البند 5 أن قيام قائد السيارة بالقيادة بلا فرامل تنبأ عليه غرامه لا تقل عن 300 جنيه مصري ولا تزيد عن 1500 جنيهاً مصرياً والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو اياً من هاتين العقوبتين المذكورين ولا يمكن التصالح ابداً بالاضافة الى سحب رخصة القيادة ورخصة التسيير ، وقد اكدت هيئة المرور انها لم ولن تتناقش في تفاصيل العقوبات المذكورة جراء المخالفات موضحة ان مخالفة واحدة من الممكن ان تودي بحياة المواطن التي لا تقدر بثمن .

السير عكس الوجهة :

اغادة المادة 76 مكرر انه في حالة وضعية قيام السائقين بالسير عكس الوجهة يوقع عليه غرامة الحبس سنه كاملة بالاضافة الى دفع غرامة عينية لا تقل قيمتها عن 3000 جنيه وحتى 10000 جنيه ، و في إذا ما نتج عنها نكبة أو إصابة أو موت تصبح الغرامة من 10 إلى 15 ألف جنيه مع إلغاء رخصة القيادة و لا يبقى بها تصالح نهائياً.

نرجو من الجميع الالتزام بالقوانيـن حتى لا تتم العقوبة الموضحة بالاعلى حيث لا يوجد اي تهاون .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads