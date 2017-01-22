الحكومة المصرية : إلغاء الدعم عن الوقود والمواد البترولية لصندوق النقد الدولي ...

سمر العشري

صرحت المصادر الإخبارية عن تقرير صادر خاص بصندوق النقد الدولي على أن الحكومة المصرية قامت بالتعهد لألغاء الدعم عن الوقود والمواد البترولية بشكل نهائي خلال موازنة السنة المالية من عام 2018 – 2019 حيث أنها صرحت بألغاء سقف الإيداع النقدي من العملة الأجنبية بالشركات المستوردة بالسلع الغير الإساسية حيث يبلغ قدرها خمسون ألف دولار أمريكي .

ولقد أوضح التقرير الذي تم إصداره من صندوق النقد الدولي على أن الحكومة في جمهورية مصر العربية أصدرت تعهد من أجل الحفاظ على مرونة سعر الصرف بالتدخل فقط إثناء وجود أية تقلبات مفرطة من سعر الصرف للدولار الأمريكي بالإضافة إلى أنها تعهدت ايضًا عن إلغاء سقف التحويلات الخاصة بالأفراد الذي يبلغ قدرها في الوقت الحالي مائة ألف دولار في شهر يونيو القادم .

إلغاء الدعم عن الوقود والمواد البترولية لصندوق النقد الدولي

ونذكر لكم من ناحية عن تصريح الخبير الإقتصادي خالد مدبولي على أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس في جمهورية مصر العربية صرح بأن الحكومة المصرية تسعى في إتجاة الإصلاح الإقتصادي حيث أنه هو من الأمور الجيدة ومن المحتمل هبوط نسبة التضخم في جمهورية مصر العربية بمنتصف العام الحالي .

ولقد أوضح الخبير الإقتصادي على أن جارفيس لم يكن متوقع الهبوط الكبير الذي حدث في سعر الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي عند تحرير سعر الصرف كما أن الحكومة المصرية طالبت إتخاذ عدد من القرارات الهامة والضروية من أجل العمل على تخفيف ال‘باء عن المواطنين المصريين التي نتجت من زيادة أسعار كافة السلع منها تحريك رواتب الموظفين وتعويض كافة الفئات الفقيرة التي إصيبت بقوة نتيجة تحرير سعر الصرف .

شبكةعيونالإخبارية

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