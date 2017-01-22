انخفاض جديد في اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 22-1-2017

وجدت تطورات جديدة في اسعار الحديد والاسمنت لاحظها كثير من الخبراء واصحاب الشركات في سعر الحديد والاسمنت الذي وصل سعره اليوم 410 جنيه مصري لطن الحديد ، حيث استقر هذا السعر في كلاً من شركة حديد عز وشركة حديد المراكبي وشركة مصر استيل وشركة العشري وشركة السويس للصلب ليصبح سعر الحديد مستقر عند هذا السعر وهو 410 جنيهاً مصرياً لطن الحديد ، بينما ظل سعر الاسمنت اليوم مستقراً على نفس سعر امس دون ان يطرأ على السعر اي تغيير .
متوسط اسعار الحديد اليوم الاحد :
- حديد عز 9820
- حديد الدخيلة 9800
- حديد بشاي 9700
- حديد العتال 9700
- حديد عطية 9700
- حديد سرحان 9500
- حديد الكومي 9700
- حديد المصريين 9700
- حديد المعادي 9500
- حديد العشري 9500
- حديد اركو 9550
- حديد قوطة 9550
- حديد الجيوشي 9500
- حديد اكتوبر 9500
- حديد بيانكو 9500
- حديد المراكبي 9550
- مصر ستيل 9550
- السويس للصلب 9850
متوسط اسعار الاسمنت اليوم الاحد :
- الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح 760
- الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر 790
- شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير 738
- اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك 758
- اسمنت اسيك المنيا منتج حورس 740
- اسمنت النهضة منتج الصخرة 730
- اسمنت وادى النيل منتج المصرى 740
- لافارج للاسمنت منتج المخصوص 763
- اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان 730
- اسمنت العريش منتج العسكرى 723
- اسمنت سيناء منتج سيناء 728
- الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر 738
- رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران 730
- السويس للاسمنت منتج السويس 758
- أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة 758
- أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو 718
- اسمنت حلوان منتج حلوان 758
- اسمنت شورى منتج شورى 730
- مصربنى سويف 765
- السويدى 765
- جنوب الوادى 753
- بنىسويف منتج تايتان 748
- مصرللاسمنت قنا منتج المسلة 730
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