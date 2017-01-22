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رئيس الزمالك يدعو الثعلب وتامر حسني للانضمام إلى قناة الزمالك

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رئيس الزمالك يدعو الثعلب وتامر حسني للانضمام إلى قناة الزمالك رئيس الزمالك يدعو الثعلب وتامر حسني للانضمام إلى قناة الزمالك

>كتب عمرو جاب الله

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن البث التجريبى لقناة النادى سوف يبدأ خلال أسبوع على أقصى تقدير، مضيفاً أنه يوجه الدعوة إلى الثعلب حازم إمام والفنان تامر حسنى للانضمام إلى قناة النادى.

 

وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات على هامش جلسة توقيع عقود باسم مرسي: "ياريت يا حازم مش أنت بتحب الزمالك ضحى وتعالى قناة النادى والكينج محمد منير والهضبة ومحمد هنيدى وهانى شاكر وحكيم وهيكون في برامج باسمهم لو قبلوا الدعوة وأسامة الشيخ هيكون رئيس القناة".

 

من المقرر، أن يكشف مرتضى منصور باقى التفاصيل اليوم الأحد، فى مؤتمر صحفى بمقر قلعة ميت عقبة، حيث سيعلن عن الموعد النهائى لبدء بث القناة بالإضافة إلى بعض تفاصيل البرامج.


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