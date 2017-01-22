أرباح الشركات المدرجة تتراجع إلى 94 مليار ريال بنهاية 2016

أعلنت 173 شركة عن نتائجها المالية، من أصل 176 شركة مدرجة، مع نهاية الأسبوع الماضي، وهو نهاية مهلة إعلان نتائج الربع الرابع لعام 2016.

وأعلنت كل من شركتي الكابلات ووقاية عدم تمكنها من الإفصاح عن نتائجها المالية، إضافة إلى أن صندوق الرياض ريت لم يفصح عن نتائجه الفصلية.

ومن خلال نظرة عابرة على نتائج الربع الرابع 2016، نجد أن أرباح السوق وصلت إلى حوالي 15.97 مليار ريال، بتراجع مقارن عند 6.9%، كما أنها أتت متراجعة بنسبة 43.7% مقارنة بالربع الثالث من 2016، في حين بلغت أرباح السوق السنوية 93.90 مليار ريال بتراجع سنوي عند حدود 5.3%.

ومن أبرز التطورات التي ظهرت بعد هذه النتائج، تحقيق قطاع الإعلام أفضل أداء فصلي مُنذُ الربع الرابع من 2012 نتيجة تحول شركة الأبحاث والتسويق للربحية، بينما حقق قطاع إنتاج الأغذية أسوأ أداء فصلي مُنذُ الربع الرابع من سنة 2008 نتيجة الخسائر الجسيمة لشركة صافولا.

وحقق قطاع الرعاية الصحية أسوأ أداء فصلي مُنذُ الربع الثالث من 2013، نتيجة الخسائر التي حققتها شركة رعاية، كما حقق قطاع البنوك أسوأ أداء فصلي مُنذُ الربع الرابع من سنة 2011 نتيجة ارتفاع المخصصات، وتحقيق البنك الأول لخسائر فصلية.

أما قطاع التأمين فحقق أفضل ثاني أداء فصلي في تاريخ القطاع، وأعلى نسبة نمو مقارنة فصلية عند 340% نتيجة نمو أرباح شركاته، في حين حقق قطاع المرافق العامة أسوأ أداء فصلي في تاريخ القطاع نتيجة ارتفاع خسائر شركة الكهرباء خلال الربع.

وأتت نتائج السوق ككل عند أدنى مستوى للنتائج الفصلية مُنذُ الربع الرابع من سنة 2009، بينما جاءت نتائج السوق ككل عند أدنى مستوى للنتائج السنوية مُنذُ الربع الرابع من سنة 2009.

وفي ظل هذه النتائج بلغ مكرر ربح السوق ككل مع إغلاق 19 يناير 16.96 مرة، أما عند احتسابه للشركات الرابحة فقط فقد بلغ 16.6 مرة.