شباب «الاتصالات» أثبتوا بطلان عقدة عدم الاعتماد على السعوديين

عصام الشهراني

في كل مرة يُعلن فيها عن النية لتوطين نشاط تجاري معين، لا ينفك المرجفون في المدينة من التهويل والتشكيك في قدرات أبناء الوطن، إلا أن كل تجربة تخوضها الجهات الحكومية ويتبناها المجتمع لسعودة نشاط تجاري، يثبت المواطنون أن حكاية تفوق المقيم على المواطن ماهي إلا خرافة صنعتها الانهزامية وعدم الثقة بالنفس، فكم من مقيم جاء من قرية نائية في بلده، فتعلم في الحلاقة في رؤوس المواطنين، وقد أثبتت تجربة توطين نشاط الاتصالات أن السعوديين قادرون على إدارة أي نشاط تجاري، حتى تلك الأنشطة المرتبطة بالتقنية الحديثة، "الرياض" التقت بالسعوديين في إحدى صالات الاتصالات، ومنحتهم الفرصة ليرسلوا رسائلهم للمسؤولين وللناس، وقال فالح القحطاني، متقاعد، وصاحب محل اتصالات: إن السوق تحت السيطرة، وإن السعوديين يديرونه باقتدار كبير، مؤكداً أن الأمور تمضي قدماً بنجاح تام، وأكد عبدالرحمن الحارثي أن السوق مستقر، وأن الأمر مشجع لسعودة قطاعات أخرى في السوق، مشدداً على أن الشباب السعودي أثبت جدارته، وقال وليد العمري إن تجربة توطين سوق الاتصالات أثبتت أنه يمكن المراهنة على شباب الوطن، مشدداً أن منح الثقة والفرصة للعنصر الوطني هي أهم متطلبات مشاريع التوطين. من جانبه أكد عصام الشهراني أن توطين الاتصالات كان قراراً موفقاً آتى ثماره، مشدداً على قدرة المواطن على النجاح في ظل الدعم الحكومي والشعبي الذي وجده سوق الاتصالات. فيما أكد محمد الدعجاني أن السوق مستقر، والتجربة مميزة، وامتدح حراك الشباب وجهودهم في سبيل استقرار السوق ونجاحه، وأشار فيصل العتيبي أن الشباب السعودي عاقد العزم على المضي قدماً في تحقيق النجاحات، مبيناً أنه حتى وإن واجهتهم بعض الصعوبات في بداية الأمر، إلا أنهم سيكونون بقدر المسؤولية التي تحملوها في إدارة نشاط الاتصالات.

محمد الدعجاني

وليد العمري

فيصل العتيبي

فالح القحطاني