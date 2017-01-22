أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الداخلية: انتحار إرهابيين والقبض على اثنين خلال مداهمة وكرين بجدة

Google+ Print

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار ما تقوم به الجهات الأمنية من مهام في مكافحة الإرهاب والإطاحة بأوكاره وخلاياه وعناصره، وإضعاف المقومات التي يعتمدون عليها في الإعداد لمخططاتهم الإجرامية للإخلال بأمن البلاد واستقرارها، فقد باشرت الجهات الأمنية بتوفيق من الله صباح أمس السبت، على ضوء المعلومات المتوفرة لديها، مداهمة وكرين إرهابيين لخلية إرهابية بشكل متزامن، حيث يقع الأول بحي الحرازّات بمحافظة جدة، وهو عبارة عن استراحة، اتخذها عناصر الإجرام مأوى لهم، ومعملا لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة.

القبض على حسام الجهني في شقة بالنسيم برفقة باكستانية ادعى أنها زوجته

وبتطويقها وتأمين المواقع المجاورة لها، بادر من فيها وهما شخصان بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن، ولم يستجيبا لكل النداءات التي وجهت لهما بتسليم نفسيهما، ما اقتضى الرد عليهما بالمثل وفقا لما تطلبه الموقف، وحينما يأسا من القدرة على الإفلات من قبضة رجال الأمن، أقدما على تفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة، ما أدى لتطاير أشلائهما في موقع الاستراحة، مع انفجار المعمل الذي بداخلها، فيما لم يصب أحد من الموجودين بجوار موقعها، الذي تم تأمينه قبل المداهمة، أو أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد.

أما الوكر الثاني فكان عبارة عن شقة سكنية بحي النسيم بمحافظة جدة، تواجد فيها شخص ثالث يرتبط بمن تم التعامل معهما داخل الاستراحة، وتمكنت قوات الأمن بفضل الله من إلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من المقاومة، ويدعى حسام بن صالح بن سمران الجهني، سعودي الجنسية، وقبض بمعيته على امرأة تدعى فاطمة رمضان بالوشي على مراد باكستانية الجنسية، يدعي المذكور أنها زوجته، كما ضبط بشقته على سلاح رشاش، وحقيبة مشركة، وأجهزة هاتف جوال في حالة تشريك غير مكتملة.

هذا، ولاتزال الجهات الأمنية تباشر مهامها في رفع الأدلة والآثار من الموقعين، والتحقيق مع المقبوض عليهما، وسيعلن لاحقاً بالتفاصيل الكاملة، بما فيها هوية الانتحاريين، والله الهادي إلى سواء السبيل.

image 0

image 0

image 0

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية