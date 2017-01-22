الإسماعيلى يعرض عمرو حسين وخالد عيد للبيع

كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

قرر مسئولو نادى الإسماعيلى عرض الثنائى عمرو حسين وخالد عيد فرج لاعبى الدراويش للبيع أو الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى، بسبب عدم قناعة التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى بإمكانياتهما.

ويرى ستراكا أن إمكانيات الثنائى عمرو حسين وخالد عيد لا تؤهلانهما لارتداء قميص الإسماعيلى وطالب الإدارة بضرورة رحيلهما عن صفوف الفريق لعدم الحاجة إليهما.

واستبعد ستراكا عمرو حسين وخالد عيد من معسكر الإسماعيلى المغلق بمدينة القاهرة بسبب عدم الحاجة لجهودهما لرغبته فى ضم اللاعبين الذين يرغب فى بقائهما فقط من أجل تطبيق فكره الكروى معهم.