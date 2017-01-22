«إعلام دبي» يدعم عام الخير باستراتيـجية متكاملة ومبادرات مبتكرة

كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، عن استراتيجية متكاملة سيدعم من خلالها إعلام دبي بكافة مؤسساته التلفزيونية والإذاعية والصحافية مبادرة «عام الخير» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بوضع إطار عمل شامل لتفعيل «عام الخير» وتحديد المستهدفات وصياغة المبادرات الاتحادية والمحلية وتوحيد جهود الأفراد والمؤسسات للمساهمة في عام العطاء والخير.

وتم اعتماد الخطة العامة للاستراتيجية الإعلامية الداعمة لعام الخير خلال اجتماع عقد في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي بمشاركة قيادات المؤسسات الإعلامية التي ستتولى تنظيم وتنفيذ المبادرات البرامج التي تتضمنها الاستراتيجية وهي: «نادي دبي للصحافة» و«مدينة دبي للإعلام» و«مؤسسة دبي للإعلام» بمختلف مكوناتها وتشمل صحيفتي «البيان» و«الإمارات اليوم» و«شبكة قنوات دبي التلفزيونية» وإذاعات «دبي» و«نور دبي»، بالإضافة إلى «شبكة الإذاعة العربية» و«إذاعة الأولى».

محاور

ورُوعي في الاستراتيجية، التي تم تطويرها بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مواءمتها للمحاور الرئيسة لمبادرة عام الخير الهادفة إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموي، وترسيخ روح التطوع والبرامج التخصصية ذات الصلة في كافة فئات المجتمع لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية لمجتمع الإمارات والاستفادة من كفاءاتها في كافة المجالات، إضافة إلى ترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة كأحد أهم سمات الشخصية.

وأوضحت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة، أن الاستراتيجية تضع إطاراً شاملاً يكفل التنسيق الكامل بين كافة أجهزة ومؤسسات إعلام دبي وتعمل على تحقيق أهداف واضحة نحو دفع جهود العمل الخيري والتطوعي على مدار العام، وزيادة إسهامات المؤسسات الإعلامية في دبي ضمن منظومة عمل موحّدة لتحقيق أهداف «عام الخير»، وذلك من خلال تكامل الأدوار الإعلامية والتنسيق الدائم والمتابعة المستمرة، والعمل على استحداث المزيد من الأفكار، لاسيما أن خطة العمل ضمن الاستراتيجية قابلة لإضافة مبادرات جديدة لدعم المحاور الرئيسة لعام الخير.

دونوّهت المرّي إلى أهمية التواصل مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتوسيع دائرة مشاركتها ودعمها نحو المسارات المثلى لخدمة أهداف المبادرة الإنسانية النبيلة الممتدة على مدار عام كامل، وهو ما يتيح للقطاع الخاص فرص المشاركة الجادة في المشاريع الخيرية، من خلال تطوير أفكارها أو مساندة المبادرات المطروحة من مؤسسات دبي الإعلامية والتي تهدف جميعها بالدرجة الأولى إلى خدمة المجتمع.

وأشارت إلى تغطية مبادرات إعلام دبي للمحاور الرئيسة لمبادرة عام الخير، لاسيما مبادرات التطوع عبر تسليط الضوء على القصص المميزة في مجال العمل التطوعي والمشاركات الإنسانية للشباب، إضافة إلى مبادرات الإعلاميين أنفسهم من خلال الندوات والمحاضرات ومشاركاتهم خبراتهم المهنية المتخصصة مع طلبة الإعلام، إضافة إلى ترسيخ قيمة سامية وهي خدمة الوطن في الأجيال الجديدة من خلال بث رسائل الخير التي تطلقها القيادة الرشيدة تزامناً مع عام الخير.

قطاع النشر

من جانبه أكد أحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، حرص القطاع على المشاركة في دعم مبادرة عام الخير من خلال مجموعة من المبادرات النوعية التي ستطلقها الصحف المحلية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، مشيراً إلى ضرورة التعاون مع مختلف وسائل الإعلام في دبي لتحقيق استراتيجية دبي الإعلامية التي يدعم من خلالها إعلام دبي مبادرة عام الخير.

ولفت الحمادي إلى تغطية مبادرات قطاع النشر لمختلف محاور عام الخير، بخاصة التطوعية منها والتي ترمي إلى حث أفراد المجتمع على العمل التطوعي وخدمة الوطن، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تعاون الإعلاميين على مختلف تخصصاتهم، في البرامج التطوعية التي أعدت ليكونوا جزءاً منها، سواء من خلال زياراتهم الميدانية للمؤسسات الخيرية والإنسانية، أو تخصيص بعض من وقتهم لصق مهارات طلبة الإعلام.

الإمارات اليوم

وتقدم صحيفة «الإمارات اليوم» مجموعة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية لدعم «عام الخير»، تضمنت مبادرة «مرضى الثلاسيميا» التي تساعد من خلالها الصحيفة المرضى على تحمل نفقة العلاج، والمساهمة في توظيفهم. كما ستطلق «الإمارات اليوم» حملة «مركز التوحّد» للمساهمة في إتمام الأعمال الإنشائية لمبنى «مركز دبي للتوحد»، وأخرى لتوفير فيتامين«د» بالمجان للعمال بالتعاون من وزارة الصحة، كما تسعى الصحيفة لإنشاء «صندوق مرضى سرطان الأطفال» بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وذلك للتحفيف عن الأسر المتعففة وتحمل تكاليف العلاج عنهم.

عن تلك المبادرات قال سامي الريامي، رئيس تحرير «الإمارات اليوم»: إن الصحيفة تنتهج منذ صدورها عام 2005، إطلاق مبادرات إنسانية ومجتمعية، لخدمة الفئات المعوزة من المرضى، والأيتام والأسر المتعففة، ونزلاء المؤسسات العقابية من الغارمين.

وبالتزامن مع عام الخير، تعتزم «الإمارات اليوم» إطلاق مبادرات لمساعدة حالات مرضية تعاني أمراضاً مزمنة وخطرة، وأخرى بحاجة للتوظيف.

وأوضح الريامي أن الصحيفة ستطلق مبادرة «توظيف مرضى الثلاسيميا»، إذ يعاني عدد كبير من مرضى الثلاسيميا في دبي والدولة من البطالة، رغم أنهم غير معاقين، وقادرون على الإنتاج، ويحتاجون ليوم واحد للعلاج شهريا، وتهدف المبادرة إلى التعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة لتوظيف المرضى ممن هم في عمر الشباب، حسب تخصصاتهم.

وأضاف الريامي: ستطلق الصحيفة كذلك مبادرة «لاستكمال مشروع مركز دبي للتوحّد»، وهو المركز الوحيد للمصابين بهذا العرض في دبي، وينتظره أكثر من 280 طفلاً مريضاً بالتوحّد للبدء في دورات وجلسات إعادة تأهيل. ويحتاج المشروع إلى 28 مليون درهم لإتمام هذه الأعمال. كما تهدف مبادرة «حماية فئة العمال من نقص فيتامين (د)»، إلى توفير كميات كبيرة من هذا العقار للعمال، كما سيتم خلال الحملة إجراء فحوص طبية للكشف عن الأمراض المزمنة والخطرة لهذه الفئة.

ولفت الريامي إلى أن «هيئة الصحة بدبي» تستقبل سنوياً عددا كبيرا من مصابي السرطان، من المقيمين غير القادرين على تحمل كلفة العلاج المرتفعة، ما يتسبب في تأخر خطتهم العلاجية، ما يستدعي سداد نفقات علاجهم، للحد من إصابتهم بمضاعفات السرطان. ولفت رئيس تحرير «الإمارات اليوم» إلى أن الصحيفة سوف تسلط الضوء على الحالات المرشحة للاستفادة من هذه المبادرات، وستتعاون مع جهات حكومية، والقطاع الخاص، لدعمها والتكفل باحتياجاتها.

مدينة دبي للإعلام

وأوضح ماجد السويدي، المدير العام، مدينة دبي للإعلام، مدينة دبي للاستوديوهات، مدينة دبي للإنتاج، أن مدينة دبي للإعلام ستطلق خلال عام الخير عدة حملات للتبرع بالدم بمشاركة أحد أهم عملائها «تومسون رويترز»، وذلك بهدف تشجيع ودعم الأنشطة الوطنية الرامية إلى تحفيز وزيادة وعي المجتمع تجاه ثقافة التبرع بالدم، وتشجيع الشركات العالمية والمحلية العاملة تحت مظلة المدينة للعب دور مؤثر في المسؤولية المجتمعية، كما ستطلق المدينة مبادرة للتبرع العيني، تشجع من خلالها عملاءها على التبرع بباقة من مختلف المستلزمات المنزلية والمكتبية لهيئات الأعمال الخيرية.

وستطلق مدينة دبي للإعلام كذلك مبادرة «يوم العمال» بهدف الاحتفاء بالطبقة العمالية من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي والصحي لتلك الفئة المهمة، إضافة إلى مبادرة تدريب طلبة الإعلام وتقديم الدعم الفني والدراسي لهم من خلال التعاون مع شركاء الأعمال في المدن الإعلامية، عبر تدشينها لموقع إلكتروني لتسهيل البحث عن وجهات عالمية ومحلية تتولى تدريب الدارسين في مجال الإعلام.

دبي للاستوديوهات

أعلن جمال الشريف، رئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي المدير العام لمدينة دبي للاستوديوهات، أن المدينة ستسخر إمكانياتها لدعم عام الخير من خلال عدة مبادرات، ومنها مبادرة «بسمة لكل طفل» التي سيتم من خلالها تخصيص فيلم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مرة كل شهر بأحد دور السينما المعروفة.

وذلك لإدخال البهجة على قلوب تلك الفئة من الأطفال، وستطلق المدينة كذلك «مبادرة العطاء» التي تخصص من خلالها مساحة استوديوهات الإنتاج الخاصة بها لاستضافة المناسبات الخيرية، مساهمة منها في دعم الجهود الإنسانية للجهات المانحة، وترسيخ الدور الإعلامي في دعم المشاريع الخيرية، كما ستتنازل مدينة دبي للاستوديوهات عن رسوم إنتاج الحملات الإعلامية الخيرية في مواقع التصوير خلال عام الخير.

شبكة قنوات دبي

وحول مشاركة قنوات دبي ضمن استراتيجية إعلام دبي الداعمة لعام الخير، تحدث أحمد المنصوري، المدير العام للقنوات في مؤسسة دبي للإعلام، أن شاشات دبي ستواكب مبادرة عام الخير بمجموعة من البرامج والفقرات التي تتناسب مع حجم هذه المبادرة الكبيرة، التي تتفاعل معها مؤسسات دبي الإعلامية، مشيراً إلى تنوع الرسائل الإعلامية التي ستبث عبر قنوات الشبكة تسليط الضوء الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات والمؤسسات الإنسانية والخيرية.

وأكد المنصوري أن التغطية الإعلامية لشبكة قنوات دبي ستتضمن تغطية جهود الدولة الخارجية في المجال الإنساني والإغاثي، إضافة إلى تغطيتها لمبادرات المؤسسات الحكومية والخاصة وما يقدمه الأفراد من مبادرات خيرية على المستوى المحلي، مشيراً إلى المبادرات الشخصية التي سيطلقها العاملون في قنوات دبي بالتزامن مع عام الخير.

مركز أخبار تلفزيون دبي

وأعلن علي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار في شبكة قنوات دبي عن عزم المركز إطلاق عدة برامج وتقارير إخبارية لدعم مبادرة عام الخير، ومنها برنامج أسبوعي بعنوان «أهل العطاء» يتم تسليط الضوء من خلاله على قصة إخبارية عن مبادرة فردية أو مؤسسية للعمل الخيري، كما سيطلق المركز مبادرة للتطوع بالوقت من خلالها الوسم «# تطوع _ بساعة»، وتقوم فكرة المبادرة على تقديم المساعدة في العمل لأحد الزملاء، أو أن قراءة قصة لبعض الأطفال في أحد المشافي، أو إعطاء دروس لبعض العمال، أو دعوة مجموعة من الأيتام للغداء في المنزل.

وبدأ برنامج «مال» على قناة دبي في تنفيذ فقرة أسبوعية عن «عام الخير»، يتم فيها استضافة متحدثين من الشركات والجهات الخيرية للعمل على نشر الوعي بالمبادرات المتنوعة الموجودة في الدولة وأهميتها، بغرض تحفيز الشركات والمؤسسات الخاصة ودفعهم للتطوع. كما سيقدم مراسلي مركز أخبار تليفزيون دبي في الدول العربية والأجنبية برصد ومتابعة المشاريع الخيرية التي تقيمها الدولة في الخارج، والمساهمات التي تقدمها في مجالات العمل الخيري المختلفة، لبثها في النشرات والبرامج الإخبارية المختلفة مواكبة لعام الخير.

إذاعة دبي

وأوضحت أمل الحليان، مديرة إذاعة دبي، أن الإذاعة ستطلق برنامجا أسبوعيا بعنوان «وطن الخير»، وذلك في إطار الدورة البرامجية الجديدة لها، سيتناوب على تقديمه جميع مقدمي الإذاعة، ويسلط البرنامج الضوء على جميع مبادرات عام الخير والمواضيع التي تخدم الأهداف الرئيسية لبرنامجه التنفيذي، ويبث البرنامج كل سبت ابتداء من 21 يناير الجاري، ويعاد الجمعة في نفس التوقيت في الساعة التاسعة مساء. وتبث «إذاعة دبي» منذ بداية إطلاق مبادرة عام الخير، مجموعة من الفواصل لمقولات القادة عن «عام الخير» وصلت إلى 50 فاصلاً سريعا تتناول أهم المقولات التي قيلت في هذه المبادرة، إضافة إلى مجموعة من الشعارات التي استوحت من أهداف المبادرة الرئيسية.

إذاعة الأولى

أعلن عبدالله بن دلموك، الرئيس التنفيذي لـ«مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، أن المركز سيتعاون مع «إذاعة الأولى» في تنظيم محاضرات لطلبة المدارس والجامعات، تتناول عمل الخير المتأصل في البيئة والشخصية الإماراتية.

كما خصصت الإذاعة فقرات جديدة تدعم عام الخير والعمل المجتمعي بشكل عام، حيث يقوم برنامج «صباح الأولى» الذي يقدمه سالم محمد ويبث في السادسة صباحا، بالتركيز على محور ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تغطية مبادرات الخير في المؤسسات والهيئات الحكومية.

شبكة الإذاعة العربية

أكد محمود الرشيد، المدير العام لـ»شبكة الإذاعة العربية«أن الشبكة ستقدم عبر أثيرها مجموعة من البرامج والفقرات، ومنها فقرة بعنوان»إمارات الخير«تسرد جميع المبادرات الخيرية لدولة الإمارات منذ قيام الاتحاد، لتثقيف المجتمع بالمبادرات الخيرية الإماراتية، كما ستبث الإذاعة مجموعة من للقاءات مع مديري الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في الدولة، لتسليط الضوء على مبادراتهم المجتمعية وتشجيع الشركات الأخرى لإبراز دور القطاع الخاص خلال عام الخير، خاصة عبر الإذاعات غير الناطقة بالعربية.

كما ستقدم الإذاعة فقرات تثقيفية عن أهمية العمل التطوعي بجميع أشكاله، مثل «العمل التطوعي عمل حضاري»، «تطوع خيراً فهو خير لك»، «اعمل خيراً تصنع فرقاً»، كما ستقدم شبكة الإذاعة العربية مجموعة من المبادرات الخيرية بالتعاون مع الجهات مثل: شركة دو، ومجموعة طيران الإمارات. وبمشاركة المتطوعين لزرع مفهوم الخير والتطوع في هذه المبادرات.

وستدعم الشبكة إعلامياً مختلف المبادرات الخيرية للمؤسسات على مستوى الدولة، إضافة إلى بثها برامج توعوية حول أهمية التطوع في أشكاله المختلفة كاستشارة، ومحاضرة، ونصيحة، ورش عمل، وتسخير الوقت للآخرين، إضافة إلى تكثيف حملات على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للشبكة بفقرات تدعم «عام الخير».

نادي دبي للصحافة

ذكرت علياء الذيب، مدير نادي دبي للصحافة، أن النادي سيطلق مجموعة من المبادرات التطوعية والمهنية في إطار استراتيجية دبي الإعلامية الداعمة لعام الخير عدة مبادرات يشارك من خلالها المؤسسات الإعلامية دعم مبادرة عام الخير، أولها «ساعة إعلامية» تقوم على فكرة تحفيز الإعلاميين والصحافيين على التطوع والمساهمة بوقتهم وخبراتهم لصقل مهارات طلبة الإعلام على مستوى الدولة من خلال برامج التطوير المهني الشخصي، حيث سيتم عمل برنامج للإعلاميين للذهاب إلى الجامعات ومشاركة طلبة وطالبات الإعلام خبراتهم، بمشاركة أصحاب الخبرة المهنية في مختلف التخصصات الإعلامية.ثاني مبادرات النادي ستكون «مهمة إنسانية» التي ينظم من خلالها زيارات إعلامية يشارك فيها قيادات العمل الإعلامي في الدولة، وكبار مسؤولي المؤسسات الإعلامية إضافة إلى نخبة من رواد التواصل الاجتماعي، وستشمل تلك الزيارات أحد المخيمات الخارجية التي تقيمها دولة الإمارات وتدعمها بالمساعدات الإنسانية.أما المبادرة الثالثة التي يشارك بها نادي دبي للصحافة في عام الخير فهي «نؤثر للخير»، وتتمثل في مشاركة الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي الشباب مناقشة موضوع أو قضية مجتمعية أو شبابية ضمن حلقة اجتماعية لنشر الوعي حول إحدى القضايا أو الموضوعات ذات الصلة بالعمل الخيري والتطوعي.

تجارب تطوعية

تسلط إذاعة الأولى الضوء على تجارب تطوعية من خلال برنامج «الرايح» الذي تقدمه سماح العبار وذلك دعماً لمحور ترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة كأحد أهم سمات الشخصية الإماراتية، وذلك من خلال استضافة أخصائيين للحديث عن أهمية ترسيخ عمل الخير في الأسرة، كما سيقوم العاملون في الإذاعة بعدد من المبادرات الاجتماعية. ويركز برنامج «للشباب رأي» الذي يقدمه أثير بن شكر صباح كل أحد، على ترسيخ روح التطوع وبرامج التطوع التخصصية في كافة فئات المجتمع، من خلال تقديم فكرة غير تقليدية عن أنواع العمل التطوعي وأعمال الخير في خدمة المجتمع.

برامج مميزة لـ«سما دبي» تغطي جهود الدولة الخيرية

تغطي قناة «سما دبي» أهم أخبار المبادرة الخيرية النبيلة عبر برنامج «عام الخير» الذي يعرض بشكل أسبوعي عبر شاشتها على مدار العام، ويستضيف البرنامج مسؤولي الجهات الداعمة للخير على جميع كافة الصعد، كما يسلط الضوء على جهود المؤسسات والهيئات الخيرية في الدولة.وتعرض القناة كذلك برنامج «سند» في موسمه الرابع على مدار 30 حلقة في شهر رمضان المبارك، والذي يقدم قصصاً واقعية ذات طابع إنساني من بلدان جديدة على خريطة العمل الإنساني الإماراتي، بهدف تكريس عالمية العطاء وإبراز جهود الهلال الأحمر الإماراتي التي غيرت من حياة المحتاجين والمنكوبين، مع التركيز على مبادرات عام الخير خلال العام 2017.

وتواصل «سما دبي» بث تقارير خاصة لتغطية عام الخير من خلال إجراء زيارات ميدانية بهدف تعزيز التواصل الإنساني والمجتمعي كاستراحة الشواب، والمرضى، مركز التوحد، وغيرها من الجهات. كما تقدم القناة مجموعة من الفواصل والإشارات التلفزيونية التي ستبث عبر شاشتها عدة مرات يومياً، تعكس أقوال المغفور له بإذن الله تعالى «زايد الخير»، طيب الله ثراه، وتتحدث عن المبادرات والمشاريع الخيرية على الصعيد الداخلي والخارجي.

أقوال القادة في «ذاكرة الخير» عبر أثير «نور دبي»

تقدم إذاعة «نور دبي» مجموعة من البرامج الإذاعية في عام الخير، منها برنامج «حصاد الخير في أسبوع»، وهو برنامج أسبوعي مباشر لمدة ساعة يسلط الضوء على الأعمال الخيرية في كل حلقة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الخيرية والرسمية في الدولة، بإجمالي 53 حلقة على مدار العام.كما ستطلق الإذاعة مجموعة من الفواصل اليومية تحت عنوان «ذاكرة الخير» بصوت الإعلامي أيوب يوسف لمدة دقيقة واحدة، تتضمن أقوال المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وأبرز المبادرات والمشاريع الخيرية على الصعيد الداخلي والخارجي.

وستخصص «نور دبي» كلمة افتتاحية في مقدمة كل البرامج التي تقدمها الإذاعة لمواكبة مبادرة عام الخير، كما سيقدم فريق محرري قسم الأخبار الإذاعي في نهاية أو بداية كل نشرة إشارة أو مقولة عن عام الخير.وتبث إذاعة «نور دبي» برنامجا أسبوعيا بعنوان «عام الخير» بمشاركة مذيعي الإذاعة لمدة ساعة، إضافة إلى تخصيص ساعة مجانية أسبوعية للجهات الرسمية في برنامج «مساء دبي» كنوع من الدعم الخيري، وذلك لعرض مبادراتهم وخدماتهم التطوعية للجمهور في عام الخير، بالإضافة إلى «مبادرة التدريب والتأهيل» التي تنظم من خلالها الإذاعة مجموعة من الدورات التدريبية المجانية بشكل أسبوعي في مجال التقديم الإذاعي، ومنح المتدربين شهادات مشاركة وتجربة تطبيقية بتقديم بعض البرامج على الهواء مباشرة، كما سيقوم موظفو إذاعة نور دبي بزيارات مجتمعية إلى بعض المؤسسات الخيرية.