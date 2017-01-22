حاكم رأس الخيمة:أبناؤنا الدرع الواقية للوطن المعطاء

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة إن أبناءنا من أهالي رأس الخيمة كما عهدناهم دوماً يثبتون ولاءهم للوطن والقيادة وهم سيف أهل الإمارات والدرع الواقية والحصن الحصين لهذا الوطن المعطاء والعون والسند للحق والعدل ونصرة الأشقاء من أهل اليمن تحت قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأضاف سموه: «أنا وأبنائي وجميع أهالي رأس الخيمة نسعى دوماً لخدمة الوطن كجزء من رد الجميل له، نهجنا هو نهج والدنا مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والوالد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رحمه الله اللذين سنظل ننهل من معين فكرهما النير ونسير على خطاهما».

جاء ذلك خلال حضور سموه، يرافقه، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس مأدبة الغداء التي أقامها الشيخ سلطان بن علي بن سيف الخاطري في مجلسه بمنطقة الساعدي برأس الخيمة وذلك على شرف سموه.

تاريخ عريق

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن أبناء الوطن لهم تاريخ عريق يعتزون به ومثلهم الأعلى في التمسك بهذا التاريخ العريق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذين ساروا على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وأشاد سموه بتكاتف أبناء القبائل الذين يجسدون روح الأخوة والمحبة والتكاتف والتضامن والتآلف بين أبناء الوطن الغالي بما يعكس الثقافة الإماراتية التي تتمسك بإحياء قيمنا وتقاليدنا العربية الأصيلة.

حضور

حضر المأدبة، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن سالم القاسمي والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري.