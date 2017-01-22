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حميد النعيمي يعيد تشكيل لجنة التثمين والمصالحة في عجمان

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حميد النعيمي يعيد تشكيل لجنة التثمين والمصالحة في عجمان حميد النعيمي يعيد تشكيل لجنة التثمين والمصالحة في عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القرار الأميري رقم 1 لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل لجنة التثمين والمصالحة بالإمارة.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2011 بشأن تنظيم شؤون لجنة التثمين والمصالحة بإمارة عجمان واستناداً إلى توصيات رئيس دائرة الأراضي والأملاك بشأن الحاجة إلى إعادة تشكيل اللجنة.

ونص القرار على أن يعاد تشكيل لجنة التثمين والمصالحة بإمارة عجمان برئاسة المهندس عبدالله محمد المويجعي وعضوية سالم مطر الشامسي وسيف سالم المهيري وماجد محمد المزروعي ويحيى زكريا الجسمي ويوسف راشد الشامسي.

كما نص على أن يستمر رئيس وأعضاء اللجنة في شغل مناصبهم لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري ما لم يتم استبدالهم أو إعادة تعيينهم جزئياً أو كلياً بقرار أميري لاحق يصدره حاكم الإمارة بناء على توصية من رئيس الدائرة.

كما نص على أن ينشر هذا القرار الأميري بالجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المعنية به للعمل بموجبه كل في ما يخصه.

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