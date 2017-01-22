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سفيرنا في الهند: آفاق جديدة للتعاون والتنسيق بين البلدين

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سفيرنا في الهند: آفاق جديدة للتعاون والتنسيق بين البلدين سفيرنا في الهند: آفاق جديدة للتعاون والتنسيق بين البلدين

أكد الدكتور أحمد البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند ليكون ضيف الشرف في اليوم الجمهوري والذي يوافق يوم 26 يناير الجاري، تمثل أهمية ومكانة كبيرة لدى والشعب الهندي، لافتاً إلى أن توجيه الدعوة لسموه للمشاركة في الاحتفالات الهندية باليوم الجمهوري الـ68 جاء تقديراً لدور سموه الكبير في توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين ودفعها إلى آفاق أرحب.  وأضاف السفير البنا في مداخلة مع نشرة أخبار «علوم الدار»، أن الهند تعطي اهتماماً كبيراً جداً لعملية اختيار ضيف الشرف لليوم الجمهوري، مشيراً إلى أن العلاقات الاستراتيجية القوية التي تتشارك في دولة الإمارات والهند منذ زمن طويل، وتطورت بشكل كبير ومتصاعد بفضل جهود القيادة الرشيدة في الدولتين وبعد زيارة رئيس الوزراء رابانرا مودي للدولة في أغسطس عام 2015 والتي تبعتها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في فبراير عام 2016. 

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