أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكم الشارقة يشهد حفل زفاف خالد بن فيصل القاسمي

Google+ Print
حاكم الشارقة يشهد حفل زفاف خالد بن فيصل القاسمي حاكم الشارقة يشهد حفل زفاف خالد بن فيصل القاسمي

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ خالد بن فيصل بن خالد القاسمي على كريمة محمد عبيد بن خلفان المطروشي.

وحضر الحفل - الذي أقيم في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات - الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ سعود بن فيصل بن خالد القاسمي المستشار في مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية. كما حضر الحفل عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد والمدعوين وكبار المسؤولين من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية. وهنأ أصحاب السمو الشيوخ العريس الشيخ خالد بن فيصل بن خالد القاسمي مباركين له زفافه، وتمنوا له حياة أسرية سعيدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية