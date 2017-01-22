محمد بن راشد: مشاريع ضخمة في دبي كانت أفكاراً صغيرة قدّمها أفراد المجتمع

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن فريقنا الحقيقي هو المجتمع بكامله، والحكومة هي ذراع تنفيذية للمشاريع والمبادرات.. كل فرد في مجتمعنا يستطيع المشاركة في صنع المستقبل، والتعهيد الجماعي للأفكار أسلوب جربناه في مجالات كثيرة، وأثبت نجاحه، وحقق نتائج كبيرة.. لدينا في دبي مشاريع ضخمة، وربما لا يعرف الكثيرون أن العديد من هذه المشاريع الضخمة، كانت عبارة عن أفكار صغيرة قدمها أفراد المجتمع، وتبنتها الجهات المعنية لنراها اليوم بصورتها الحالية.

وقال سموه «إن التعهيد الجماعي للأفكار أسلوب أثبت نجاحه في التطوير والابتكار وصنع المستقبل». وأضاف سموه «الأفكار قد تأتينا في أي وقت، ويجب ألا نتردد في طرحها أبداً، فكم من أفكار بسيطة تحولت بالجهود المخلصة إلى أعمال عظيمة.. مجلسي الذكي مفتوح للجميع على مدار الساعة، وحين أطلقته قبل عام، قلت إني سأتابع شخصياً ما تقدمونه من أفكار وملاحظات، واليوم سعدت برؤية العديد من الأفكار، وقد تم تنفيذها، وهذه عملية مستمرة ولن تتوقف، وسأستمر بمتابعة ما يطرحه أفراد المجتمع في مجلسي الذكي».

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فاطمة موسى نوابي، التي تقدمت بفكرة استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة كفاءة وصيانة خطوط الطاقة، ومنصور الرميثي، الذي قدم فكرة التعهيد الجماعي لتقييم المقاولين، وعبد الله السويدي الذي تقدم بفكرة مجلس خبراء المتقاعدين، وإسلام أبو حمدة، الذي تقدم بفكرة منهج تثقيف الطلبة عن لغة الإشارة، وعلي محمد البلوشي، الذي تقدم بفكرة مضاد الطائرة بدون طيار.

كما كرم سموه خمسة أشخاص كانوا الأكثر تفاعلاً بتقديم الملاحظات التطويرية، وهم: عمار الشامسي، ومحمد الأنصاري، ومحمد عاصم، ومحمد محسن، ومنصور المنصوري. وكرم سموه الجهات الخمس الأسرع تفاعلاً في الرد على أصحاب الأفكار والملاحظات، وهي: هيئة الصحة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

35 ألف فكرة

وكان مجلس محمد بن راشد الذكي، قد تلقى أكثر من 35 ألف فكرة مبتكرة وملاحظة تطويرية منذ إطلاقه قبل عام، تمت دراستها بفريق عمل مكون من أكثر من 460 موظفاً في 41 جهة حكومية وخاصة، ما يجعل المجلس الذكي أحد أهم المنصات العالمية للأفكار.

وتم تطوير مجلس محمد بن راشد الذكي، وفق أحدث الممارسات العالمية، بما يضمن انسيابية عملية تقديم الأفكار والملاحظات بسهولة تامة.

كما تمت مراعاة الوصول إلى جميع المستخدمين، من خلال تنوع المنصات التقنية التي يتوفر عليها المجلس.. فيما يتيح المجلس لحضوره من أفراد المجتمع، الاطلاع على ملفات مرئية، توضح عملية تقديم الأفكار والملاحظات، بالإضافة إلى شرح هذه العملية بصورة مبسطة، تتيح للجميع التفاعل والمشاركة.

ويمكن الدخول إلى مجلس محمد بن راشد الذكي، من خلال تطبيق الهواتف الذكية MBRMajlis، أو من خلال الموقع الإلكتروني www.MBRMajlis.ae. حيث يمكن لأفراد المجتمع، التسجيل لتقديم أفكارهم أو ملاحظاتهم من خلال عملية بسيطة، تشمل وضع عنواناً للفكرة أو الملاحظة، وشرحها شرحاً مبسطاً، ومن ثم اختيار فئتها ضمن الفئات المحددة، والتي تشمل مزاولة وريادة الأعمال، والمدينة الذكية، والسياحة والترفيه، والحدائق والمنتزهات والشواطئ، والمواصلات، والكهرباء والمياه، والأمن والأمان، والخدمات الحكومية، والصحة، والتعليم، والقانون والقضاء، والطرق والمرور، والمسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية، والفنون والثقافة، والشباب، والرياضة، والبيئة، والإعلام، والعقارات والإسكان، أو أي مجالات أخرى.

كما يمكن لمرتادي مجلس محمد بن راشد الذكي، أن يقدموا معلومات داعمة لأفكارهم وملاحظاتهم، مثل الصور والفيديو والروابط الإلكترونية والملفات.

ويعمل فريق موزع على مختلف الجهات المعنية، بتحليل الأفكار والملاحظات التي يتلقاها سموه عبر المجلس الذكي، وذلك بهدف دعم اتخاذ القرار المناسب بشأنها.