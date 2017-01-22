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لقاء تحضيري لتدريب مديري التعليم في جامعة هارفارد

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لقاء تحضيري لتدريب مديري التعليم في جامعة هارفارد لقاء تحضيري لتدريب مديري التعليم في جامعة هارفارد

انطلق الاثنين الماضي اللقاء التحضيري لبرنامج جامعة هارفارد الأميركية بالتعاون مع البنك الدولي، لتدريب مديري التعليم في الجامعة الأميركية في شهر مارس المقبل.

وترأس الأمين العام لإدارات التعليم الدكتور راشد الغياض اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي الوزارة، وكذلك عدد من مديري التعليم في المناطق والمحافظات.

وأوضح الأمين العام لإدارات التعليم الدكتور راشد الغياض أن اللقاء بمشاركة فريق من البنك الدولي يعد تحضيرياً لإعداد برنامج تدريب مديري التعليم في جامعة هارفارد.

مشيراً إلى أن وزير التعليم التقى بفريق البنك الدولي، وأطلعهم على أهداف وأهمية البرنامج، والفوائد التي يحققها للقيادات التعليمية.

وأضاف أن برنامج تدريب مديري التعليم في جامعة هارفارد يهدف إلى تعزيز قدرات مديري التعليم في الإشراف على العملية التعليمية وتطوير مهارات القيادة التربوية من خلال التعرف على النظريات العلمية وأفضل الممارسات على المستوى الدولي، لافتاً إلى أن البرنامج سيكون مرحلة أولى، وسيتبعه برامج أخرى.

وذكر اللقاء الذي يعقد في مقر وزارة التعليم سيكون على مدى ثلاثة أيام بدءاً من اليوم (الاثنين)، الذي قسم فيه اللقاء إلى قسمين الأول يجمع فريق البنك الدولي مع مسؤولي الوزارة، ويناقش سبل تطوير القيادات التربوية وحاجتها إلى الاستفادة من التجارب العالمية، أما الجزء الثاني من اللقاء فيجمع فريق البنك الدولي مع عدد من مديري التعليم.

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