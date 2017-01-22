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الرعاية المبكرة تشكّل شخصية أبنائنا.. الطالبة شروق أنموذجاً

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الرعاية المبكرة تشكّل شخصية أبنائنا.. الطالبة شروق أنموذجاً الرعاية المبكرة تشكّل شخصية أبنائنا.. الطالبة شروق أنموذجاً

شروق الدويش

كثير من الدول أدركت أهمية الحاجة إلى تطوير مناهج الطفل في مؤسساتها التعليمية، والابتعاد عن المنهج التقليدي المعتمد على التلقين والحفظ، إلى المناهج التعليمية الحديثة التي تحقق الأهداف التربوية والتعليمية لمواكبة العصر الحديث، الذي تفوق فيه الطالب على معلمه.

إن رعاية مرحلة الطفولة المبكرة يعد من أهم مراحل نمو الإنسان، حيث تتشكل فيه شخصية الطفل، وتظهر معالم ذكائه، وتتكون اتجاهاته.

الطالبة شروق الدويش طالبة في الصف الخامس ابتدائي سبقت عمرها بسنوات حيث استطاعت من خلال المنزل أن تتقن أكثر من مهارة في آن واحد، فجمعت بين الكتابة والرسم وركوب الخيل معتمدة بعد الله على توجيهات والدتها، ومستفيدة من النقد البناء فتكونت لديها قدرة على مواصلة التعلم والإبداع.

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